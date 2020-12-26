Парламент Грузии принял проект резолюции о стремлении страны вступить в Европейский союз и НАТО. За это проголосовал 81 депутат.

Власти Грузии определили это приоритетом внешней политики. Об этом говорится на сайте парламента Грузии.

Интересно Готова ли Украина к членству в ЕС и как на это реагируют европейцы

Еще одним приоритетом Грузии во внешней политике называют полноправное членство в ЕС.

Безальтернативным приоритетом внешней политики Грузии является членство в Организации Североатлантического договора. Трансатлантическое единство является самым важным условием укрепления мировой безопасности,

– говорится в документе.

Как Украине использовать опыт Грузии

Украина начинала свой путь в НАТО вместе с Грузией. Обеим странам в 2008 году Альянс отказал в предоставлении желанного Плана действий для членства в НАТО (ПДЧ), который был фактически последним условием для вступления.

в предоставлении желанного Плана действий для членства в НАТО (ПДЧ), который был фактически последним условием для вступления. Но Грузия не остановилась и, в отличие от украинцев, начала перестраивать свою армию в соответствии со стандартами НАТО.

в соответствии со стандартами НАТО. В то же время эти стандарты касались не столько вооружения, сколько управления войском и материального и медицинского обеспечения. В то же время единственное, что смогла Украина – попробовать кормить армейцев "как людей, а не как свиней".

Обратите внимание! В Министерстве иностранных дел предположили, что Украина может вступить в НАТО и стать полноценным членом организации спустя десятилетие – в 2030 году. Подробнее об этом – читайте здесь.

Что на самом деле препятствует Украине вступить в НАТО: смотрите видео