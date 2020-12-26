Фінальні кроки: Грузія ухвалила резолюцію щодо інтеграції до ЄС та НАТО
Парламент Грузії ухвалив проєкт резолюції про прагнення країни вступити до Європейського союзу і НАТО. За це проголосував 81 депутат.
Влада Грузії визначила це пріоритетом зовнішньої політики. Про це мовиться на сайті парламенту Грузії.
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Ще одним пріоритетом Грузії у зовнішній політиці називають повноправне членство в ЄС.
Безальтернативним пріоритетом зовнішньої політики Грузії є членство в Організації Північноатлантичного договору. Трансатлантична єдність є найважливішою умовою зміцнення світової безпеки,
– мовиться у документі.
Як Україні використати досвід Грузії
- Україна починала свій шлях до НАТО разом із Грузією. Обом країнам у 2008 році Альянс відмовив у наданні омріяного Плану дій для членства в НАТО (ПДЧ), який був фактично останньою умовою для вступу.
- Але Грузія не зупинилася і, на відміну від українців, почала перебудовувати свою армію відповідно до стандартів НАТО.
- Водночас ці стандарти стосувалися не стільки озброєння, скільки управління військом та матеріального й медичного забезпечення. Водночас єдине, на що спромоглася Україна – спробувати годувати армійців "як людей, а не як свиней".
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