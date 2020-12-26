Парламент Грузії ухвалив проєкт резолюції про прагнення країни вступити до Європейського союзу і НАТО. За це проголосував 81 депутат.

Влада Грузії визначила це пріоритетом зовнішньої політики. Про це мовиться на сайті парламенту Грузії.

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Ще одним пріоритетом Грузії у зовнішній політиці називають повноправне членство в ЄС.

Безальтернативним пріоритетом зовнішньої політики Грузії є членство в Організації Північноатлантичного договору. Трансатлантична єдність є найважливішою умовою зміцнення світової безпеки,

– мовиться у документі.

Як Україні використати досвід Грузії

Україна починала свій шлях до НАТО разом із Грузією. Обом країнам у 2008 році Альянс відмовив у наданні омріяного Плану дій для членства в НАТО (ПДЧ), який був фактично останньою умовою для вступу.

у наданні омріяного Плану дій для членства в НАТО (ПДЧ), який був фактично останньою умовою для вступу. Але Грузія не зупинилася і, на відміну від українців, почала перебудовувати свою армію відповідно до стандартів НАТО.

відповідно до стандартів НАТО. Водночас ц і стандарти стосувалися не стільки озброєння, скільки управління військом та матеріального й медичного забезпечення. Водночас єдине, на що спромоглася Україна – спробувати годувати армійців "як людей, а не як свиней".

Зверніть увагу! У Міністерстві закордонних справ припустили, що Україна може вступити в НАТО та стати повноцінним членом організації через десятиліття – у 2030 році. Детальніше про це – читайте тут.

Що насправді перешкоджає Україні вступити у НАТО: дивіться відео