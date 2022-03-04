Цивилизованный мир встал на сторону Украины и пытается внести свой вклад в победу на оккупантами. Наше государство получает множество военной, финансовой и гуманитарной помощи от союзников.

Кстати Настроение боевое, – Тарас Тополя о том, не расклеились ли терробороновцы на 9 день войны

Акция в Тбилиси

Грузинский народ поддерживает Украину с первого дня войны. Здесь проходят акции с желто-синими флагами, а народ требует отставки премьер-министра за то, что тот не выпустил грузинских добровольцев воевать на стороне ВСУ.

Сегодня в Тбилиси снова прошла масштабная акция в поддержку Украины. В центр города вышли тысячи граждан, чтобы выразить свою солидарность и поддержку украинскому народу, мирное население которого подвергается зверским артиллерийским обстрелам.

Видео по акции в Тбилиси в поддержку Украины

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!