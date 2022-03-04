Цивілізований світ став на бік України та намагається зробити свій внесок у перемогу на окупантами. Наша держава отримує багато воєнної, фінансової та гуманітарної допомоги від союзників.

До речі Настрій бойовий, – Тарас Тополя про те, чи не розклеїлися тероборонівці на 9 день війни

Акція у Тбілісі

Грузинський народ підтримує Україну з першого дня війни. Тут проходять акції з жовто-синіми прапорами, а народ вимагає відставки прем'єр-міністра за те, що той не випустив грузинських добровльців воювати на боці ЗСУ.

Сьогодні у Тбілісі знову відбулася масштабна акція на підтримку України. У центр міста вийшло тисячі громадян, щоб висловити свою солідарність та підтримку українському народу, мирне населення якого зазнає звірячих артилерійських обстрілів.

Відео з акції в Тбілісі на підтримку України

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