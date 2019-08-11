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      Грузия без русских: как изменилась жизнь грузинов после протестов

      1064 Читати новину українською

      В этом году в Грузии значительно меньше путешественников из России. Ведь почти месяц назад Кремль заявил, что закрывает авиасообщение с грузинскими городами. Мол, обиделись на антироссийские протесты, которые всколыхнули страну. Впрочем, там, где закрываются одни двери, открываются другие. И теперь в Тбилиси все чаще можно услышать украинский. Но потеряли ли что-то грузины – читайте дальше.

      Какие изменения претерпела сфера туризма в Грузии

      Ранее в Грузию с РФ прилетало по восемь рейсов в день, теперь – ни одного. Все потому. что глава Кремля закрыл прямую связь между двумя странами. Причиной тому стали антироссийские протесты, вызванные наглым поведением депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Напомним, тот уселся в кресло спикера парламента Грузии и начал вести заседание на русском языке.

      Читайте также: Россия накладывает санкции на Грузию: реакция Путина

      И теперь российские туристы не могут попасть в грузинские города самолетом, но могут автостопом. Зато украинцев в Грузии немало, большинство из них прибыло самолетом.

      Я брал билеты где-то два месяца назад. Правда, с перелетом через Стамбул, через Турцию, ведь так получилось дешевле. Билеты с пересадкой обошлись в четыре тысячи с человека, с учетом багажа,
      – сказал турист из Украины Богдан Яцык.


      Украинцев в Грузии немало

      Изменилось ли что-то внутри страны

      Сейчас в столице Грузии тихо, протесты происходят вечером. Конфликт с Россией поколебал экономику Грузии. Люди жалуются на стремительное падение местной валюты. Это прежде всего ударило по карманам простых людей, таких, как Дато. Он торгует фруктами в 70 километрах от Тбилиси и заметил, что ждут, когда ситуация с курсом стабилизируется.

      Сейчас мы находимся на изломе  мы боремся и за нас борются. Поэтому, я уверен, народное самосознание, как и у украинцев очень высокое,
      – отметил житель Тбилиси Коте.

      Что известно об антироссийских протестах в Грузии?

      • Акции начались вечером 20 июня. Людей возмутило поведение российских политиков. В частности, депутат Госдумы РФ от Коммунистической партии сел в парламенте на место спикера и открыл заседание Межпарламентской ассамблеи православия на русском языке.

      • Активисты требовали от россиян извинений, затем – отставки главы грузинского парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахарии и руководителя Службы безопасности Грузии Вахтанга Гомелаури. После протестующие штурмовали парламент, полиция применила против них слезоточивый газ и резиновые пули. Пострадали почти 240 человек.

      • На следующий день митинги возобновились с новой силой. Многих активистов задержали, однако это не остановило протестные настроения. Власти пришлось выполнить одно из требований протестантов – председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что уйдет в отставку.


      На следующий день митинги возобновились с новой силой

      • Кроме того, парламентарии пообещали провести следующие парламентские выборы по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером. Впоследствии в МВД отстранили от исполнения служебных обязанностей 10 полицейских, участвовавших в разгоне протестов возле здания парламента 20-21 июня.

      • Генпрокуратура Грузии открыла против них дело по статье о превышении служебных полномочий с применением насилия во время протестов. Через несколько дней в Тбилиси городской суд освободил из-под стражи всех задержанных во время протестов в ночь на 21 июня.

      Смотрите видео: в Грузии начались антироссийские протесты

       

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      Автор: Марина Савченко
      Теги: Новости России Протесты Новости политики Новости Грузии Антироссийские протесты в грузии Санкции Полиция Цены
      Источник: 24 канал
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