Грузія без росіян: як змінилося життя грузинів після протестів

Цьогоріч у Грузії значно поменшало мандрівників з Росії. Адже, майже місяць тому Кремль заявив, що закриває авіасполучення з грузинськими містами. Мовляв, образилися на антиросійські протести, які сколихнули країну. Втім, там, де закриваються одні двері, відкриваються інші. І тепер в Тбілісі все частіше можна почути українську. Але чи втратили щось грузини – читайте далі.

Яких змін зазнала сфера туризму у Грузії

Раніше до Грузії з РФ прилітало по вісім рейсів щодня, тепер – жодного. Все через те. що очільник Кремля закрив пряме сполучення між двома країнами. Причиною тому стали антиросійські протести, спричинені нахабною поведінкою депутата Держдуми РФ Сергія Гаврилова. Нагадаємо, той всівся у крісло спікера парламенту Грузії та почав вести засідання російською мовою.

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Тож тепер російські туристи не можуть потрапити до грузинських міст літаком, але можуть автостопом. Натомість українців у Грузії чимало, більшість з них прибули літаком.

Я брав квитки десь два місяці назад. Правда, з перельотом через Стамбул, через Туреччину, адже так вийшло дешевше. Квитки з пересадкою обійшлися у чотири тисячі з людини, з урахуванням багажу,

– сказав турист з України Богдан Яцик.



Українців у Грузії чимало

Чи змінилося щось всередині країни

Зараз у столиці Грузії тихо, протести відбуваються лише ввечері. Конфлікт з Росією похитнув економіку Грузії. Люди скаржаться на стрімке падіння тамтешньої валюти. Це передусім вдарило по кишенях простих людей, таких, як Дато. Він торгує фруктами за 70 кілометрів від Тбілісі й зауважив, що чекають, коли ситуація з курсом стабілізується.

Наразі ми перебуваємо на зламі – ми боремося і за нас борються. Тому, я впевнений, народна самосвідомість, як і в українців дуже висока,

– наголосив житель Тбілісі Коте.

Що відомо про антиросійські протести у Грузії?

• Акції розпочались увечері 20 червня. Людей обурила поведінка російських політиків. Зокрема, депутат Держдуми РФ від Комуністичної партії сів у парламенті на місце спікера і відкрив засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я російською мовою.

• Активісти вимагали від росіян вибачень, згодом – відставки голови грузинського парламенту Іраклія Кобахідзе, очільника МВС Георгія Гахарії та керівника Служби безпеки Грузії Вахтанга Гомелаурі. Опісля протестувальники штурмували парламент, поліція застосувала проти них сльозогінний газ і гумові кулі. Постраждали майже 240 осіб.

• Наступного дня мітинги відновились з новою силою. Багатьох активістів затримали, однак це не зупинило протестні настрої. Владі довелось виконати одну із вимог протестантів – голова парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що піде у відставку.



Наступного дня мітинги відновились з новою силою

• Окрім того, парламентарі пообіцяли провести наступні парламентські вибори за пропорційною системою із нульовим виборчим бар'єром. Згодом у МВС відсторонили від виконання службових обов'язків 10 поліцейських, які брали участь у розгоні протестів біля будівлі парламенту 20-21 червня.

• Генпрокуратура Грузії відкрила проти них справу за статтею про перевищення службових повноважень із застосуванням насильства під час протестів. Через кілька днів у Тбілісі міський суд звільнив з-під варти всіх затриманих під час протестів в ніч на 21 червня.

Дивіться відео: у Грузії почалися антиросійські протести