12:54
11 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін повчає Трампа. Суперсила Пині
      Вєсті Кремля
      22:50, 10 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Що чекає на Луценка. Азартні зміни від Зеленського
      Вєсті.UA
      18:35, 10 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Грузія без росіян: як змінилося життя грузинів після протестів

      399 Читать новость на русском

      Цьогоріч у Грузії значно поменшало мандрівників з Росії. Адже, майже місяць тому Кремль заявив, що закриває авіасполучення з грузинськими містами. Мовляв, образилися на антиросійські протести, які сколихнули країну. Втім, там, де закриваються одні двері, відкриваються інші. І тепер в Тбілісі все частіше можна почути українську. Але чи втратили щось грузини – читайте далі.

      Яких змін зазнала сфера туризму у Грузії

      Раніше до Грузії з РФ прилітало по вісім рейсів щодня, тепер – жодного. Все через те. що очільник Кремля закрив пряме сполучення між двома країнами. Причиною тому стали антиросійські протести, спричинені нахабною поведінкою депутата Держдуми РФ Сергія Гаврилова. Нагадаємо, той всівся у крісло спікера парламенту Грузії та почав вести засідання російською мовою.

      Читайте також: Росія накладає санкції на Грузію: реакція Путіна

      Тож тепер російські туристи не можуть потрапити до грузинських міст літаком, але можуть автостопом. Натомість українців у Грузії чимало, більшість з них прибули літаком.

      Я брав квитки десь два місяці назад. Правда, з перельотом через Стамбул, через Туреччину, адже так вийшло дешевше. Квитки з пересадкою обійшлися у чотири тисячі з людини, з урахуванням багажу,
      – сказав турист з України Богдан Яцик.


      Українців у Грузії чимало

      Чи змінилося щось всередині країни

      Зараз у столиці Грузії тихо, протести відбуваються лише ввечері. Конфлікт з Росією похитнув економіку Грузії. Люди скаржаться на стрімке падіння тамтешньої валюти. Це передусім вдарило по кишенях простих людей, таких, як Дато. Він торгує фруктами за 70 кілометрів від Тбілісі й зауважив, що чекають, коли ситуація з курсом стабілізується.

      Наразі ми перебуваємо на зламі – ми боремося і за нас борються. Тому, я впевнений, народна самосвідомість, як і в українців дуже висока,
      – наголосив житель Тбілісі Коте.

      Що відомо про антиросійські протести у Грузії?

      • Акції розпочались увечері 20 червня. Людей обурила поведінка російських політиків. Зокрема, депутат Держдуми РФ від Комуністичної партії сів у парламенті на місце спікера і відкрив засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я російською мовою.

      • Активісти вимагали від росіян вибачень, згодом – відставки голови грузинського парламенту Іраклія Кобахідзе, очільника МВС Георгія Гахарії та керівника Служби безпеки Грузії Вахтанга Гомелаурі. Опісля протестувальники штурмували парламент, поліція застосувала проти них сльозогінний газ і гумові кулі. Постраждали майже 240 осіб.

      • Наступного дня мітинги відновились з новою силою. Багатьох активістів затримали, однак це не зупинило протестні настрої. Владі довелось виконати одну із вимог протестантів – голова парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що піде у відставку.


      Наступного дня мітинги відновились з новою силою

      • Окрім того, парламентарі пообіцяли провести наступні парламентські вибори за пропорційною системою із нульовим виборчим бар'єром. Згодом у МВС відсторонили від виконання службових обов'язків 10 поліцейських, які брали участь у розгоні протестів біля будівлі парламенту 20-21 червня.

      • Генпрокуратура Грузії відкрила проти них справу за статтею про перевищення службових повноважень із застосуванням насильства під час протестів. Через кілька днів у Тбілісі міський суд звільнив з-під варти всіх затриманих під час протестів в ніч на 21 червня.

      Дивіться відео: у Грузії почалися антиросійські протести

       

      blog_ava
      На Херсонщині обрали найбільший кавун в Україні
      сьогодні
      2678
      Автор: Марина Савченко
      Теги: Новини Росії Новини політики Антиросійські протести у Грузії Новини Грузії Протести Поліція Санкції Ціни
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Залишив бізнес і пішов на фронт: історія військового
      сьогодні , 12:00 Залишив бізнес і пішов на фронт: історія військового
      Володимир Патола
      Головні новини 10 серпня: 7 втрата України за час перемир’я на Донбасі, масові протести у Москві
      сьогодні , 09:00 Головні новини 10 серпня: 7 втрата України за час перемир’я на Донбасі, масові протести у Москві
      3560
      Падение цен на нефть "на пользу" для России
      сьогодні , 08:40 Падение цен на нефть "на пользу" для России
      Злой Одессит 6714
      Письмо из Луганска: уехать и предать?
      10 серпня , 22:00 Письмо из Луганска: уехать и предать?
      Ольга Черненко 2368
      Голобородько VS Зеленський: Про дзвінок Путіну, візит в Туреччину та наслідки інтерв'ю Рябошапки
      10 серпня , 21:00 Голобородько VS Зеленський: Про дзвінок Путіну, візит в Туреччину та наслідки інтерв'ю Рябошапки
      Антон Голобородько 1610
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук