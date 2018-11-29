Грузия избрала нового президента: победу одержала Саломе Зурабишвили

Победу во втором туре президентских выборов в Грузии получила независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта". Она набрала почти 60% голосов избирателей.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК Грузии.

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В частности, Центризбирком Грузии объявил о победе Саломе Зурабишвили на выборах президента после обработки голосов с 99,7% избирательных участков.

Политик набрала 59,56% голосов, а ее соперник во втором туре Григол Вашадзе – только 40,44%. Как отметили в комиссии, за Зурабишвили отдали голоса почти полтора миллиона избирателей, а за Вашадзе – почти 800 тысяч грузин.

И Зурабишвили, и Вашадзе являются бывшими министрами иностранных дел в правительстве Михаила Саакашвили. Их объединяет отсутствие симпатий к России и курс на сближение с Европейским союзом и НАТО.

Кто такая Саломе Зурабишвили?

Будущая президент Грузии является дочерью грузинских эмигрантов, родилась во Франции. Она имела как французское, так и грузинское гражданство, однако отказалась от французского паспорта. С 1974 года работала во французском МИД, даже была послом в Тбилиси. В 2004 году, Михаил Саакашвили, который занимал в то время пост президента Грузии, позвал ее возглавить внешнеполитическое ведомство.



Зурабишвили пошла на выборы формально как независимое кандидат. Но известно, что она заручилась большой поддержкой правящей партии "Грузинская мечта". В частности, политсила активно участвовала в предвыборной кампании Зурабишвили. После первого тура выборов последняя даже исчезла из части бигбордов своей же кампании. В то же время там появилось изображение миллиардера и главы партии Бидзины Иванишвили, которого обвиняют в узурпации власти – мол, он единолично контролирует все рычаги управления страной.