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      Грузія обрала нового президента: перемогу отримала Саломе Зурабішвілі

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      Саломе Зурабішвілі перемогла на виборах президента Грузії
      Саломе Зурабішвілі перемогла на виборах президента Грузії / Фото з відкритих джерел

      Перемогу в другому турі президентських виборів в Грузії здобула незалежний кандидат Саломе Зурабішвілі, яку підтримує правляча партія "Грузинська мрія". Вона набрала майже 60% голосів виборців.

      Про це повідомляє прес-служба ЦВК Грузії.

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      Зокрема, Центрвиборчком Грузії оголосив про перемогу Саломе Зурабішвілі на виборах президента після обробки голосів з 99,7% виборчих дільниць.

      Політик набрала 59,56% голосів, а її суперник у другому турі Григол Вашадзе – лише 40,44%. Як зауважили в комісії, за Зурабішвілі віддали голоси майже півтора мільйона виборців, а за Вашадзе – майже 800 тисяч грузинів.

      І Зурабішвілі, і Вашадзе є колишніми міністрами закордонних справ в уряді Михайла Саакашвілі. Їх об'єднує відсутність симпатій до Росії і курс на зближення з Європейським союзом і НАТО.

      Хто така Саломе Зурабішвілі? Майбутня президент Грузії є дочкою грузинських емігрантів, народилася у Франції. Вона мала як французьке, так і грузинське громадянство, однак відмовилася від французького паспорта. З 1974 року працювала у французькому МЗС, навіть була послом у Тбілісі. Михайло Саакашвілі, який займав на той час посаду президента Грузії, покликав її очолити зовнішньополітичне відомство.

      Зурабішвілі пішла на вибори формально як незалежна кандидатка. Але відомо, що вона заручилась неабиякою підтримкою правлячої партії "Грузинська мрія". Зокрема, політсила брала активну участь у передвиборчій кампанії Зурабішвілі. Після першого туру виборів остання навіть зникла з частини бігбордів своєї ж кампанії. Натомість там з'явилось зображення мільярдера та голови партії Бідзіни Іванішвілі, якому закидають узурпацію влади – мовляв, він одноосібно контролює всі важелі управління країною.

      Теги: Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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