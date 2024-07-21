О последних таких делах стало известно 19 – 20 июля. Одного из грузинских добровольцев вызывают по статье о терроризме.

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"Дело абсурдное и не имеет никакого отношения к закону"

На допрос, в частности, вызывают Надима Хмаладзе, который ранее воевал на стороне Украины против России.

Меня, Надима Хмаладзе, Служба государственной безопасности вызывает по статьям о государственном перевороте и терроризме,

– написал он.

За день до этого также появилась информация о том, что в Тбилисском городском суде был опрошен еще один боец – Лаша Чигладзе. Он является активистом "Антиоккупационного движения" и тоже участвовал в боевых действиях в Украине.

Мне сказали, что год назад было начато следствие в связи с государственным переворотом и были какие-то вопросы об этом,... когда приехал из Украины. Были общие вопросы,

– сообщил Чигладзе.

Его адвокат назвал дело политическим.

"Указанное дело абсурдное, не имеет никакого отношения к закону, и Лашу сегодня вызвали потому, что он боролся в Украине против России", – сказал он.

К слову, проправительственный грузинский телеканал Imedi сообщил, что Чигладзе проходит по делу о заговоре с целью свержения власти.