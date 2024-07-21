Про останні такі справи стало відомо 19 – 20 липня. Одного із грузинських добровольців викликають за статтею про тероризм.

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"Справа абсурдна та не має жодного відношення до закону"

На допит, зокрема, викликають Надима Хмаладзе, який раніше воював на боці України проти Росії.

Мене, Надіма Хмаладзе, Служба державної безпеки викликає за статтями про державний переворот і тероризм,

– написав він.

За день до цього також з'явилася інформація про те, що у Тбіліському міському суді був опитаний ще один боєць – Лаша Чигладзе. Він є активістом "Антиокупаційного руху" та теж брав участь у бойових діях в Україні.

Мені сказали, що рік тому було розпочато слідство у зв'язку з державним переворотом і були якісь питання про це, … коли приїхав з України. Були спільні питання,

– повідомив Чігладзе.

Його адвокат назвав справу політичною.

"Вказана справа абсурдна, не має жодного відношення до закону, і Лашу сьогодні викликали тому, що він боровся в Україні проти Росії", – сказав він.

До слова, проурядовий грузинський телеканал Imedi повідомив, що Чигладзе проходить у справі про змову з метою повалення влади.