Литовський політик через це звернувся до влади Грузії. Зокрема, він закликав політиків "відкоригувати компас".

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Це збігається з обіцянкою керівної партії країни перемогти "ліберальний фашизм". Я закликаю керівництво Грузії відкоригувати свій компас, інакше навіть європейський шлях буде втрачено,

– заявив депутат.

До речі, грузинські ЗМІ вже писали, що вперше протягом останніх 16 років у підсумковому комюніке, яке ухвалили на ювілейному 75 саміті НАТО, про Грузію згадали тільки один раз. Зокрема, коли говорили про заклик до Росії вивести свої війська "з Молдови та Грузії".

Зверніть увагу! В Грузії 3 червня 2024 року набув чинності закон про "іноагентів". Він передбачає, що буде реєстр "іноземних агентів", в який увійдуть неурядові організації та ЗМІ. Цей закон називають антидемократичним, а ще – він дуже схожий до російського. Хоч президентка наклала вето на закон, проте за нього проголосував парламент. У липні США скасували навчання в Грузії та почали повний перегляд двосторонньої співпраці з Тбілісі.