Посол ЄС Павел Герчинський розповів деталі такого рішення. Його ухвалили під час останньої Європейської ради.

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Що ще відомо про це

Крім цього, Європейський союз заморозив підтримку Грузії з Європейського фонду миру. Мовиться про 30 мільйонів євро на 2024 рік. Розглядаються інші заходи, якщо ситуація погіршуватиметься.

Сумно бачити, що відносини між ЄС і Грузією знаходяться на такому низькому рівні, хоча вони могли бути найвищими за весь час,

– наголосив посол.

Раніше у державі ухвалили закон "про іноагентів", який фактично є калькою з такого ж закону Росії. Він викликав обурення суспільства та спровокував протести, проте його все одно ухвалили. Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав закон про "іноагентів". Він набув чинності 3 червня 2024 року.

Спікер грузинського парламенту заявив, що головна мета ухвалення цього закону – "довести стійкість політичної, економічної та соціальної систем Грузії до зовнішнього втручання".