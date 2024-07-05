У Пентагоні пояснили, чому відклали навчання. Також там розповіли, що 30 травня уряд США почав повний перегляд усієї двосторонньої співпраці з Грузією.

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Що відомо про скасування навчань Noble Partner

Рішення відкласти навчання Noble Partner пов'язане з помилковими звинуваченнями грузинського уряду проти Сполучених Штатів та інших західних утворень щодо нібито тиску на Грузію для відкриття другого фронту проти Росії, щоб пом'якшити тиск на Україну, а також через участь у двох спробах державного перевороту проти керівної партії,

– заявили в Міноборони США.

Там уточнили, що наразі невідповідний час для проведення навчань у Грузії.

Водночас у Сполучених Штатах запевнили, що продовжуватимуть співпрацювати з силами оборони Грузії, адже прагнуть продовжувати зміцнювати здатність країни:

захищати свій суверенітет,

підтримувати свою територіальну цілісність.

"Ми ухвалили це рішення нелегко, і ми приділяємо велику увагу великій цінності, яку наші союзники та партнери надають таким навчанням, як Noble Partner. Сполучені Штати з нетерпінням чекають майбутніх можливостей співпраці з членами Альянсу та партнерами, включаючи Agile Spirit у 2025 році", – запевнив Пентагон.

Як відреагували в Грузії

У Міноборони Грузії висловили жаль щодо того, що Пентагон вирішив перенести навчання.

Міжнародні навчання, зокрема Noble Partner, вигідні як Грузії, так і США та країнам-партнерам, які в них беруть участь, оскільки сприяють зміцненню обороноздатності, розвитку можливостей військовослужбовців, підвищенню професіоналізму та підвищенню сумісності,

– додали в міністерстві.

Там також запевнили, що Міноборони Грузії та США:

підтримують взаємовигідні формати співробітництва в галузі оборони та безпеки;

попри перенесення термінів проведення навчань, вищезгадані формати тривають, включно з підготовкою до багатонаціональних навчань "Твердий дух-2025 (Agile Spirit-2025).