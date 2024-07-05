В Пентагоне объяснили, почему отложили учения. Также там рассказали, что 30 мая правительство США начало полный пересмотр всего двустороннего сотрудничества с Грузией.
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Что известно об отмене учений Noble Partner
Решение отложить учения Noble Partner связано с ложными обвинениями грузинского правительства против Соединенных Штатов и других западных образований относительно якобы давления на Грузию для открытия второго фронта против России, чтобы смягчить давление на Украину, а также из-за участия в двух попытках государственного переворота против правящей партии,
– заявили в Минобороны США.
Там уточнили, что сейчас неподходящее время для проведения учений в Грузии.
В то же время в Соединенных Штатах заверили, что будут продолжать сотрудничать с силами обороны Грузии, ведь стремятся продолжать укреплять способность страны:
- защищать свой суверенитет,
- поддерживать свою территориальную целостность.
"Мы приняли это решение нелегко, и мы уделяем большое внимание большой ценности, которую наши союзники и партнеры предоставляют таким учениям, как Noble Partner. Соединенные Штаты с нетерпением ждут будущих возможностей сотрудничества с членами Альянса и партнерами, включая Agile Spirit в 2025 году", – заверил Пентагон.
Как отреагировали в Грузии
У Минобороны Грузии выразили сожаление по поводу того, что Пентагон решил перенести учения.
Международные учения, в частности Noble Partner, выгодны как Грузии, так и США и странам-партнерам, которые в них участвуют, поскольку способствуют укреплению обороноспособности, развитию возможностей военнослужащих, повышению профессионализма и повышению совместимости,
– добавили в министерстве.
Там также заверили, что Минобороны Грузии и США:
- поддерживают взаимовыгодные форматы сотрудничества в области обороны и безопасности;
- несмотря на перенос сроков проведения учений, вышеупомянутые форматы продолжаются, включая подготовку к многонациональным учениям "Твердый дух-2025 (Agile Spirit-2025).
Что известно об учениях Noble Partner
Это многонациональные ежегодные военные учения, которые проходят в Грузии. Их организует Минобороны Грузии вместе с США и другими партнерами. В них принимают участие тысячи военных из разных стран. Цель Noble Partner – повышение взаимосовместимости между военными подразделениями разных стран, укрепление обороноспособности и улучшение навыков совместных операций. Учения направлены, чтобы обеспечить стабильность и безопасность в регионе.