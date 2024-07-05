В Пентагоне объяснили, почему отложили учения. Также там рассказали, что 30 мая правительство США начало полный пересмотр всего двустороннего сотрудничества с Грузией.

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Что известно об отмене учений Noble Partner

Решение отложить учения Noble Partner связано с ложными обвинениями грузинского правительства против Соединенных Штатов и других западных образований относительно якобы давления на Грузию для открытия второго фронта против России, чтобы смягчить давление на Украину, а также из-за участия в двух попытках государственного переворота против правящей партии,

– заявили в Минобороны США.

Там уточнили, что сейчас неподходящее время для проведения учений в Грузии.

В то же время в Соединенных Штатах заверили, что будут продолжать сотрудничать с силами обороны Грузии, ведь стремятся продолжать укреплять способность страны:

защищать свой суверенитет,

поддерживать свою территориальную целостность.

"Мы приняли это решение нелегко, и мы уделяем большое внимание большой ценности, которую наши союзники и партнеры предоставляют таким учениям, как Noble Partner. Соединенные Штаты с нетерпением ждут будущих возможностей сотрудничества с членами Альянса и партнерами, включая Agile Spirit в 2025 году", – заверил Пентагон.

Как отреагировали в Грузии

У Минобороны Грузии выразили сожаление по поводу того, что Пентагон решил перенести учения.

Международные учения, в частности Noble Partner, выгодны как Грузии, так и США и странам-партнерам, которые в них участвуют, поскольку способствуют укреплению обороноспособности, развитию возможностей военнослужащих, повышению профессионализма и повышению совместимости,

– добавили в министерстве.

Там также заверили, что Минобороны Грузии и США:

поддерживают взаимовыгодные форматы сотрудничества в области обороны и безопасности;

несмотря на перенос сроков проведения учений, вышеупомянутые форматы продолжаются, включая подготовку к многонациональным учениям "Твердый дух-2025 (Agile Spirit-2025).