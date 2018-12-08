Грузинские пограничники допросили режиссера фильма "Донбасс" в аэропорту: подробности инцидента

Пограничники Грузии устроили серию допросов украинскому режиссеру Сергею Лознице. Его длительное время продержали в спецкомнате Международного аэропорта Тбилиси.

Об этом пишет "Грузия онлайн".

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Так, пограничники едва не сорвали Лознице запланированый в Грузии показ фильма: "Донбасс", который должны презентовать в рамках 19 кинофестиваля Тбилиси.

В комнате аэропорта имени Шота Руставели Лознице даже не сказали, кто были незнакомцы, которые не давали известному кинорежиссеру право въехать в страну. Сергей Лозница одному из них посоветовал погуглить его фамилию,

– информируют в издании.

После этого режиссера все же отпустили. В то же время грузинские СМИ сообщают, что ранее еще одного украинского режиссера пограничники продержали в спецкомнате аэропорта 3 часа.

Отметим, что такие меры могут быть обусловлены арестом 6 украинцев в грузинской столице. Их обвинили в групповом незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Кто такой Сергей Лозница?



Один из самых известных в мире украинских режиссеров. Его фильм "Счастье мое" (2010) стал первой украинской лентой времен независимости, которая принимала участие в официальном конкурсе Каннского фестиваля. Также в официальной программе Канн состоялись премьеры других фильмов Лозницы – "Майдан" (2014) и "Кроткая" (2017). А вот культовая лента "Донбасс" в 2018 году получил награду за лучшую режиссуру в конкурсе "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале.



Сергей Лозница