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      Грузинские пограничники допросили режиссера фильма "Донбасс" в аэропорту: подробности инцидента

      56 Читати новину українською
      Сергей Лозница
      Сергей Лозница / фото из открытых источников

      Пограничники Грузии устроили серию допросов украинскому режиссеру Сергею Лознице. Его длительное время продержали в спецкомнате Международного аэропорта Тбилиси.

      Об этом пишет "Грузия онлайн".

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      Так, пограничники едва не сорвали Лознице запланированый в Грузии показ фильма: "Донбасс", который должны презентовать в рамках 19 кинофестиваля Тбилиси.

      В комнате аэропорта имени Шота Руставели Лознице даже не сказали, кто были незнакомцы, которые не давали известному кинорежиссеру право въехать в страну. Сергей Лозница одному из них посоветовал погуглить его фамилию,
      – информируют в издании.

      После этого режиссера все же отпустили. В то же время грузинские СМИ сообщают, что ранее еще одного украинского режиссера пограничники продержали в спецкомнате аэропорта 3 часа.

      Отметим, что такие меры могут быть обусловлены арестом 6 украинцев в грузинской столице. Их обвинили в групповом незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

      Кто такой Сергей Лозница?

      Один из самых известных в мире украинских режиссеров. Его фильм "Счастье мое" (2010) стал первой украинской лентой времен независимости, которая принимала участие в официальном конкурсе Каннского фестиваля. Также в официальной программе Канн состоялись премьеры других фильмов Лозницы – "Майдан" (2014) и "Кроткая" (2017). А вот культовая лента "Донбасс" в 2018 году получил награду за лучшую режиссуру в конкурсе "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале.
      Сергій Лозниця режисер фільму
      Сергей Лозница

      Теги: Новости Украины Новости Грузии Кино
      Источник: 24 Канал
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