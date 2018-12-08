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      Грузинські прикордонники допитали режисера фільму "Донбас" в аеропорту: подробиці інциденту

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      Сергій Лозниця
      Сергій Лозниця / фото з відкритих джерел

      Прикордонники Грузії влаштували серію допитів українському режисеру Сергію Лозниці. Його тривалий час протримали у спецкімнаті Міжнародного аеропорту Тбілісі.

      Про це пише "Грузия онлайн".

      Читайте також: Затримання українців у Грузії: що відомо та у чому їх звинувачують

      Так, прикордонники ледь не зірвали Лозниці запланований у Грузії показ фільму: "Донбас" мають презентувати в рамках 19 кінофестивалю Тбілісі.

      У кімнаті аеропорту імені Шота Руставелі Лозниці навіть не сказали, хто були незнайомці, які не давали відомому кінорежисерові право в'їхати в країну. Сергій Лозниця одному з них порадив погуглити його прізвище,
      – інформують у виданні.

      Після цього режисера невдовзі все ж відпустили. Водночас грузинські ЗМІ повідомляють, що дещо раніше ще одного українського режисера прикордонники протримали в спецкімнаті аеропорту три години.

      Зазначимо, що такі заходи можуть бути зумовлені арештом 6 українців у грузинській столиці. Їх звинуватили в груповому незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї і вибухових речовин. 

      Хто такий Сергій Лозниця?Один з найвідоміших у світі українських режисерів. Його фільм "Щастя моє" (2010) став першою українською стрічкою часів незалежності, яка приймала участь в офіційному конкурсі Каннського фестивалю. Також в офіційній програмі Канн відбулися прем‘єри інших фільмів Лозниці – "Майдан" (2014) та "Лагідна" (2017). А ось культова стрічка "Донбас" у 2018 році отримала нагороду за кращу режисуру в конкурсі "Особливий погляд" на Каннському кінофестивалі.
      Сергій Лозниця режисер фільму
      Сергій Лозниця

      Теги: Новини України Новини Грузії Кіно
      Джерело: 24 Канал
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