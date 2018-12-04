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      Затриманим українцям у Грузії обрали запобіжний захід

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      У Грузії суд у Тбілісі взяв під варту шістьох затриманих українців та одного грузина
      У Грузії суд у Тбілісі взяв під варту шістьох затриманих українців та одного грузина / Фото з відкритих джерел

      Суд у Тбілісі взяв під варту шістьох затриманих українців та одного грузина. Адвокати будуть подавати апеляцію.

      Про це повідомляє народний депутат Семен Семенченко на своїй Facebook-сторінці.

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      Нардеп вказав, що рішення суду адвокати будуть неодмінно оскаржувати. Більше того, Семенченко стверджує, що не було доказів, що зброя належить саме українцям.  З'ясувалося, що затримані здавали ключі на рецепції готелю, де вони проживали. Ніхто відбитків пальців не знімав.

      Цікаво, що на суд прийшли багато жителів Тбілісі щоб підтримати затриманих.

      З адвокатами будемо вимагати якнайшвидшого провеленія експертизи. Хлопців не залишимо,
      – додав Семен Семенченко.

       Нагадаємо, 2 грудня Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило про арешт в столиці Тбілісі шести громадян України і одного грузинського громадянина. Їх звинуватили в груповому незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї і вибухових речовин.

      Народний депутат від партії "Самопоміч", екс-командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко назвав імена українців та грузинів, затриманих у Тбілісі. За його словами, це Мелія Роланд, Лука Чхетія, Орленко Ігор, Коростильов Юрій, Новіков Олександр, Клочко Сергій і Курагін Дмитро.

      Затримані заперечують звинувачення. У знак протесту вони відмовлялися підписувати офіційний бланк про пред'явлення обвинувачення. 3 грудня Семенченко, який перебуває у Грузії, повідомив, що один із затриманих написав на обвинувальному висновку: "Слава Україні!", число і підпис.

      затримання українців у грузії: хроніка подій
      Теги: Новини України Затримання українців в Грузії Новини Грузії Кримінальні новини Зброя
      Джерело: 24 канал
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