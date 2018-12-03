Затримання у Грузії: відомо, коли українцям оберуть запобіжний захід

Затриманим у грузинській столиці українцям оберуть запобіжний захід 4 грудня. Поки вони перебувають у камері попереднього ув'язнення.

Раніше 24 канал повідомляв, що 2 грудня в одному з готелів столиці Грузії Тбілісі було затримано 5 українців, серед яких фігурує й Лука Чхетія, який брав участь у воєнних діях на Донбасі. Однак у міністерстві внутрішніх справ Грузії підтвердили інформацію про затримання 7 осіб, серед них – 6 громадян України і один громадянин Грузії. У їхніх готельних номерах знайшли зброю.

Вже 3 грудня народний депутат від партії "Самопоміч", екс-командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко назвав імена затриманих, це: Мелія Роланд, Лука Чхетія, Орленко Ігор, Коростильов Юрій, Новіков Олександр, Клочко Сергій і Курагін Дмитро.

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4 грудня затриманим українцям у Грузії мають обрати запобіжний захід. Про це розповів грузинський журналіст Дмитро Аваліані в ефірі "Громадського".

Зараз вони перебувають у камері попереднього ув’язнення, у будівлі Головного управління поліції Тбілісі, вони очікують суду щодо запобіжного заходу, який відбудеться 4 грудня. Поки що їх звинувачують у незаконному придбанні та зберіганні зброї, хоча МВС Грузії натякає, навіть не натякає, а каже, що вивчається зв’язок цих людей із політичними процесами, які відбуваються у Грузії,

– розповів журналіст.

За його словами, влада Грузії поки ніяк не прокоментувала затримання українців. А ось деякі представники правлячої партії Грузії пов'язують затриманих громадян України із екс-президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі та заявляють, що вони готували у країні заворушення.

Окрім цього, Аваліані повідомив, що затримання українців у Грузії стало головною темою для ЗМІ в країні 3 грудня.