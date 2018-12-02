Затримання українців у Тбілісі: з'явилися нові деталі щодо обшуків

Міністерство внутрішніх справ Грузії уточнило, що у неділю, 2 грудня, в Тбілісі були затримані 6 громадян України і один громадянин Грузії. У їхніх готельних номерах знайшли зброю.

Про це йдеться в повідомленні на сайті міністерства.

Раніше 24 канал з посиланням на ЗМІ повідомляв, що в одному з готелів столиці Грузії Тбілісі було затримано 5 українців, серед яких фігурує й Лука Чхетія, що брав участь у воєнному конфлікті на Донбасі.

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Згодом у МВС Грузії підтвердили цю інформацію, щоправда, за словами правоохоронців, було затримано не п’ять, а сім осіб. Через деякий час стало відомо, що серед затриманих є також громадянин Грузії.

На підставі оперативної інформації Міністерство внутрішніх справ провело спеціальну операцію 2 грудня цього року в готелях "Гуріас" і "Альянс" на вулиці Ліхаурі,

– відзначили у відомстві.

Там зазначають,що під час обшуків в готельних номерах затриманих знайшли пістолети "Беретта" і "Макаров", автоматичну ручну вогнепальну зброю і різні боєприпаси. Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею про незаконну купівля та зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин.

У МВС повідомили, що громадяни України прибули до Грузії 27 листопада. Цілі і завдання візиту до країни з'ясовуються. Міністерство внутрішніх справ і Служба держбезпеки встановлюють, чи залучені затримані до політичних процесів у країні.

До слова, у столиці Грузії неспокійно. У неділю, 2 грудня, там пройшла багатотисячна акція протесту. Мітингарів зібрала опозиція, яка вимагає проведення дострокових парламентських, а також відміни результатів другого туру президентських виборів у країні.



Нагадаємо, перемогу на президентських виборах у Грузії здобула незалежний кандидат Саломе Зурабішвілі, яку підтримує правляча партія "Грузинська мрія". Вона набрала 59,56% голосів, а її суперник у другому турі Григол Вашадзе – 40,44%. І Зурабішвілі, і Вашадзе є колишніми міністрами закордонних справ в уряді Михайла Саакашвілі. Їх об'єднує відсутність симпатій до Росії і курс на зближення з Європейським союзом і НАТО.