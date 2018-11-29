Перемога на виборах президента Грузії незалежної, а по факту провладної кандидатки Саломе Зурабішвілі не стала сюрпризом. Хоча боротьба з опозиційним Ґріґолом Вашадзе була складною. Про нового президента Грузії і розвиток відносин з Україною, Росією і Заходом – далі в матеріалі 24 каналу.

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Саломе Зурабішвілі – п ерша і остання всенародно обрана жінка-президент Грузії

За попередніми підрахунками, Саломе Зурабішвілі в другому турі, який відбувся 28 листопада, набрала 59,56% голосів, а її суперник від опозиції Ґріґол Вашадзе – 40,44%. Згідно зі змінами до конституції Грузії від 2017 року, це останні загальнонаціональні вибори глави держави. На наступних виборах у 2024 році президента призначить виборча колегія, що складається з 150 депутатів парламенту і 150 представників місцевої влади. Повноваження президента скоротять. Наразі свої рішення глава держави вже повинен узгоджувати з урядом.



Незалежну Зурабішвілі рекламував олігарх Іванішвілі

Саломе Зурабішвілі – дочка грузинських емігрантів, народилася у Франції. Мала французьке і грузинське громадянство. Але відмовилася від французького паспорта, вочевидь, заради боротьби за пост президента. (Конституція Грузії не дозволяє главі держави мати подвійне громадянство – "24").

З 1974 року працювала у французькому МЗС, була послом у Тбілісі. Екс-міністр закордонних справ при президентові Міхеїлі Саакашвілі. З яким пізніше розсварилася і перейшла в опозицію. Нині – депутат грузинського парламенту. Єдина, хто пройшов як незалежний кандидат. Схоже, Зурабішвілі це вдалося завдяки своєму характерові. Як стверджують спостерігачі, новий президент Грузії досить некерований політик.

Вибори між проросійськими кандидатами?

Президент має обмежені повноваження: забезпечує дотримання Конституції державними органами. Ключовою функцією є зовнішня політика: президент виступає як головний учасник переговорів про міжнародні договори й угоди. Також призначає послів та інших дипломатичних представників. Втім, зазначає голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, президент Грузії не може так сильно, як в Україні, впливати на зовнішню політику.

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Попри такі обмеження боротьба між Саломе Зурабішвілі і Ґріґолом Вашадзе була серйозною. Грузинські громадяни обирали між формально незалежною, але насправді ставленицею провладної партії "Грузинська мрія", якою управляє проросійський олігарх Бедзіна Іванішвілі. І Ґріґолом Вашадзе – висуванцем альянсу десяти опозиційних партій "Сила в єдності", провідну роль у якому відіграє колишній владний "Єдиний національний рух" Міхеїла Саакашвілі.



Опозиційний Вашадзе мав великі шанси

Кампанія супроводжувалася великою кількістю компроматів, зокрема закидами в прихильності проросійській політиці. Зурабішвілі звинуватили в захисті інтересів Кремля після її заяв про те, що грузино-російську війну в серпні 2008 року почала Грузія. Вашадзе нагадували його російську частину біографії: він довго працював у Москві. На думку Фесенка, це політтехнологічні штампи. У грузинському суспільстві і політикумі є консенсус щодо західного вектору розвитку – інтеграції до ЄС і НАТО. Принаймні публічно обидва кандидати заявляли про підтримку проєвропейської зовнішньої політики і зближення з НАТО.

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І, хоча Зурабішвілі наче незалежний кандидат, по-перше, на її бігбордах спочатку взагалі був зображений Іванішвілі. По-друге, заради перемоги і "Принципового вибору" був використаний адмінресурс. Зокрема, 600 тисячам громадян списали борги перед банками, розмір яких не перевищує 755 доларів. Ініціативу про прощення боргів висунув підконтрольний Іванішвілі уряд напередодні другого туру президентських виборів. Загалом сума становить півтора мільярда ларі – близько 560 млн доларів.

До такого підкупу Іванашвілі вдався через те, що екзит-поли показували невелику перевагу Вашадзе. Як зауважує Фесенко, бюджетно-фінансова технологія виявилася ефективною і показала, наскільки важливими були ці вибори для правлячої "Грузинської мрії". Але це створює негативний прецедент на майбутнє: не платіть.

Україна і фактор Саакашвілі

За словами Володимира Фесенка, після обрання Саломе Зурабішвілі між Тбілісі і Києвом стосунки розвиватимуться попри певне охолодження.

2015 рік був складним у стосунках України і Грузії у зв'язку з призначенням Саакашвілі главою Одеської облдержадміністрації. Це остудило відносини. Як тільки Саакашвілі почав боротьбу з Порошенком, моментально стали поліпшуватися відносини між Києвом і Тбілісі. Порошенко навіть був з візитом у Грузії. Стратегічно – в рамках Східного партнерства України і Грузії з ЄС і Угоди про Асоціацію – ми партнери. І динаміка розвитку стосунків наших країн буде позитивною,

– вважає Фесенко.

Як зазначає експерт,через програш Вашадзе постраждає, в першу чергу, Саакашвілі. Обрання Зурабішвілі істотно вплине на перспективи Саакашвілі. Якби виграв Вашадзе, то можна було б закрити кримінальні справи проти Саакашвілі, зняти з нього судимості. Це був би реванш Саакашвілі – він би повернувся до Грузії, що змінило б внутрішньополітичні процеси в державі.



Саакашвілі програв найбільше. Повернутися до Грузії він зможе нескоро

Не виключено, що Кремль доклав усіх зусиль, аби Вашадзе програв. Не без гібридної участі роспропаганди в Грузії дуже змінилося ставлення до екс-президента. Саакашвілі дуже критикують. Виборці, швидше, голосували не за Зурабішвілі, як проти екс-президента, на якого перекладають провину за серйозну економічну кризу, яку зараз переживає Грузія. Хоча Саакашвілі давно не має впливу на процеси в Грузії, на відміну від Іванішвілі, який раніше обіцяв повернути Абхазію і Південну Осетію.

До речі, Саакашвілі після оголошення попередніх результатів закликав громадян Грузії до масової непокори владі. Хоча Вашадзе явно не планує таких радикальних дій.

Грузія-Росія

У Грузії змінили тактику щодо Росії. На думку Володимира Фесенка, конфлікт між Грузією і Росією залишиться, хоча і сваритися з Москвою Тбілісі не буде. Навряд чи Грузія відновить дипломатичні стосунки з Росією. Але прозахідний вектор, задекларований Саломе Зурабішвілі, схоже, не завадить новому президентові Грузії разом з урядом активно розвивати стосунки з Росією.

Тбілісі не відновила дипломатичні відносини з Москвою і, скоріше за все, не робитиме цього. Але це нікому не заважає розвивати економічні стосунки з РФ, які мають позитивну динаміку. Потік російських туристів зростає з кожним роком. Грузія не визнає самопроголошені республіки Абхазії і Південної Осетії. І наполягає на їх поверненні. Але грузини при всіх образах на Росію діють прагматично. Не закликають відмовитися від всіх відносин з РФ. Навпаки використовують російських туристів і торгівлю у своїх цілях,

– розповідає Володимир Фесенко.



Путін ніколи не залишить у спокої грузинів

При цьому, зазначає фахівець, для Грузії фактор російської економіки не є головним. Грузії сильно допомагає Азербайджан. Для Баку Грузія – міст до Туреччини, вихід на Чорне море. Вони вклали мільярди доларів в Грузію.

Такі собі подвійні стандарти з боку грузинської влади. Питання, як довго Грузія зможе їх розігрувати. Москва ніколи не залишить Тбілісі в спокої. Кремль через підконтрольні Абхазію і Південну Осетію дестабілізуватиме ситуацію до тих пір, доки грузини не оберуть ставленика Кремля – точніше відверто проросійський уряд і не заявлять про підтримку РФ.