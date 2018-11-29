Победа на выборах президента Грузии независимой, а по факту провластной кандидатки Саломе Зурабишвили не стала сюрпризом. Хотя борьба с оппозиционным Григолом Вашадзе была сложной.

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О новом президенте Грузии и развитии отношений с Украиной, Россией и Западом – далее в материале 24 канала.

Саломе Зурабишвили – первая и последняя всенародно избранная женщина-президент Грузии

По предварительным подсчетам, Саломе Зурабишвили во втором туре, который состоялся 28 ноября, набрала 59,56% голосов, а ее соперник от оппозиции Григол Вашадзе – 40,44%. Согласно изменениям в конституции Грузии с 2017 года, это последние общенациональные выборы главы государства. На следующих выборах в 2024 году президента назначит избирательная коллегия, состоящая из 150 депутатов парламента и 150 представителей местных властей. Полномочия сократят. Сейчас свои решения глава государства уже должен согласовывать с правительством.



Независимую Зурабишвили рекламировал олигарх Иванишвили

Саломе Зурабишвили – дочь грузинских эмигрантов, родилась во Франции. Имела французское и грузинское гражданство. Но отказалась от французского паспорта, очевидно, ради борьбы за пост президента. (Конституция Грузии не позволяет главе государства иметь двойное гражданство – "24"). С 1974 года работала во французском МИД, была послом в Тбилиси. Экс-министр иностранных дел при президенте Михеиле Саакашвили. С каким позже разругалась и перешла в оппозицию. Ныне – депутат грузинского парламента. Единственная, кто прошел как независимый кандидат. Похоже, Зурабишвили это удалось благодаря своему характеру. Как утверждают наблюдатели, новый президент Грузии достаточно неуправляемый политик.

Выборы между пророссийскими кандидатами?

Президент имеет ограниченные полномочия: обеспечивает соблюдение Конституции государственными органами. Ключевой функцией является внешняя политика: президент выступает как главный участник переговоров о международных договорах и соглашениях. Также назначает послов и других дипломатических представителей. Впрочем, отмечает председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, президент Грузии не может так сильно, как в Украине, влиять на внешнюю политику.

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Несмотря на такие ограничения борьба между Саломе Зурабишвили и Григолом Вашадзе была серьезной. Грузинские граждане выбирали между формально независимой, но на самом деле ставленницей правящей партии "Грузинская мечта", которой управляет пророссийский олигарх Бедзина Иванишвили. И Григолом Вашадзе – выдвиженцем альянса десяти оппозиционных партий "Сила в единстве", ведущую роль в котором играет бывший властный "Единое национальное движение" Михеила Саакашвили.



Оппозиционный Вашадзе имел большие шансы, но победе помешал админресурс?

Кампания сопровождалась большим количеством компроматов, в частности упреками в приверженности пророссийской политике. Зурабишвили обвинили в защите интересов Кремля после ее заявлений о том, что грузино-российскую войну в августе 2008 года начала Грузия. Вашадзе напоминали его российскую часть биографии: он долго работал в Москве. По мнению Фесенко, это политтехнологические штампы. В грузинском обществе и политикуме есть консенсус относительно западного вектора развития – интеграции в ЕС и НАТО. По крайней мере публично оба кандидата заявляли о поддержке проевропейской внешней политики и сближении с НАТО.

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И, хотя Зурабишвили вроде как независимый кандидат, во-первых, на ее бигбордах сначала вообще был изображен Иванишвили. Во-вторых, ради победы и "Принципиального выбора" был использован админресурс. В частности, 600 тысячам граждан списали долги перед банками, размер которых не превышает 755 долларов. Инициативу о прощении долгов выдвинул подконтрольное Иванишвили правительство накануне второго тура президентских выборов. В целом сумма составляет полтора миллиарда лари – около $ 560 млн.

К такому подкупу Иванашвили прибег из-за того, что экзит-полы показывали небольшое преимущество Вашадзе. Как отмечает Фесенко, бюджетно-финансовая технология оказалась эффективной и показала, насколько важны были эти выборы для правящей "Грузинской мечты". Но это создает негативный прецедент на будущее: не платите.

Украина и фактор Саакашвили

По словам Владимира Фесенко, после избрания Саломе Зурабишвили между Тбилиси и Киевом отношения будут развиваться несмотря на охлаждение.

2015 года был сложным в отношениях Украины и Грузии в связи с назначением Саакашвили главой Одесской облгосадминистрации. Это охладило отношения. Как только Саакашвили начал борьбу с Порошенко, моментально стали улучшаться отношения между Киевом и Тбилиси. Порошенко даже был с визитом в Грузии. Стратегически – в рамках Восточного партнерства Украины и Грузии с ЕС и Соглашения об ассоциации – мы партнеры. И динамика развития отношений наших стран будет положительной,

– считает Фесенко.

Как отмечает эксперт, из-за проигрыша Вашадзе пострадает, в первую очередь, Саакашвили. Избрание Зурабишвили существенно повлияет на перспективы Саакашвили. Если бы выиграл Вашадзе, то можно было бы закрыть уголовные дела против Саакашвили, снять с него судимости. Это был бы реванш Саакашвили – он бы вернулся в Грузию, что изменило бы внутриполитические процессы в государстве.



Саакашвили проиграл больше всего. Вернуться в Грузию он сможет не скоро

Не исключено, что Кремль приложил все усилия, чтобы Вашадзе проиграл. Не без гибридного участия роспропаганды в Грузии очень изменилось отношение к экс-президенту. Саакашвили очень критикуют. Избиратели, скорее, голосовали не за Зурабишвили, как против экс-президента, на которого перекладывают вину за серьезный экономический кризис, который сейчас переживает Грузия. Хотя Саакашвили давно не имеет влияния на процессы в Грузии, в отличие от Иванишвили, который ранее обещал вернуть Абхазию и Южную Осетию.

Кстати, Саакашвили после объявления предварительных результатов призвал граждан Грузии к массовому неповиновению властям. Хотя Вашадзе явно не планирует таких радикальных действий.

Грузия-Россия

В Грузии изменили тактику в отношении России. По мнению Владимира Фесенко, конфликт между Грузией и Россией останется, хотя и ссориться с Москвой Тбилиси не будет. Вряд ли Грузия восстановит дипломатические отношения с Россией. Но прозападный вектор, задекларированный Саломе Зурабишвили, похоже, не помешает новому президенту Грузии вместе с правительством активно развивать отношения с Россией.

Тбилиси не восстановила дипломатические отношения с Москвой и, скорее всего, не будет этого делать. Но это никому не мешает развивать экономические отношения с РФ, которые имеют положительную динамику. Поток российских туристов растет с каждым годом. Грузия не признает самопровозглашенные республики Абхазии и Южной Осетии. И настаивает на их возвращении. Но грузины при всех видах на Россию действуют прагматично. Не призывают отказаться от всех отношений с РФ. Напротив используют российских туристов и торговлю в своих целях,

– рассказывает Владимир Фесенко.



Путин никогда не оставит в покое грузинов

При этом, отмечает специалист, для Грузии фактор российской экономики не является главным. Грузии сильно помогает Азербайджан. Для Баку Грузия – мост в Турцию, выход на Черное море. Они вложили миллиарды долларов в Грузию.

Некие двойные стандарты со стороны грузинских властей. Вопрос, как долго Грузия сможет их разыгрывать. Москва никогда не оставит Тбилиси в покое. Кремль через подконтрольные Абхазию и Южную Осетию дестабилизирует ситуацию до тех пор, пока грузины не изберут ставленника Кремля – ​​точнее откровенно пророссийское правительство и не заявят о поддержке РФ.