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      Саломе Зурабишвили – новый президент Грузии: что о ней известно

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      Саломе Зурабишвили стала президентом Грузии
      Саломе Зурабишвили стала президентом Грузии / Фото из открытых источников

      Саломе Зурабишвили одержала победу во втором туре президентских выборов в Грузии. По результатам голосования, она набрала 59,56% голосов избирателей. Зурабишвили стала первой женщиной за всю историю независимой Грузии, которая возглавит высший пост в стране.

      Биография Саломе Зурабинашвили

      Детство, образование и семья

      Саломе Зурабишвили родилась 18 марта 1952 года в столице Франции Париже. Ее родители – грузинские эмигранты, бежавшие во Францию ​​от советской власти. Отец работал инженером на автомобильном заводе, а мать была домохозяйкой. Саломе с детства привили любовь к исторической родине, поэтому она всегда мечтала вернуться в Грузию.

      Отец президента Ливан Зурабишвили был председателем грузинской диаспоры во Франции, и одним из основателей грузинской церкви в Париже.

      Будучи юной, Саломе участвовала акциях протеста против визитов лидеров Советского Союза во Францию, выпускала с друзьями газету на грузинском языке и переводила статьи грузинских диссидентов.

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      В 1972 году окончила Парижский институт политических наук, а в 1973 году Колумбийский университет (США). Владеет грузинским, французским, русским, английским, немецким, итальянским языками.

      Саломе Зурабишвили дважды была замужем. Ее первый муж был грузином, выходцем из Ирана, – Горджестан Гугушвили. Экс-супруги имеют двух детей – 32-летнего сына Теймураза и 29-летнюю дочь Кетеван. Теймураз работает в миссии ООН, а Кетеван ведущей спортивных новостей на телевидении во Франции.

      Саломе Зарубишвили с детьми

      Второй брак Зурабишвили был с известным грузинским философом, публицистом и журналистом Джанри Кашия. С 1980-х годов он жил и работал на Западе в редакциях "Радио Свободы" и "Голос Америки". В 2012 году Кашия умер в возрасте 72 лет.

      Карьера во Франции

      В 1984 году Зурабишвили начала свою карьеру дипломата во Франции. В течение трех лет она работала в должности третьего секретаря посольства Франции в Италии.

      Далее карьера политика на активно развивалась. Она была вторым секретарем постоянно действующей миссии Франции в ООН, первым секретарем посольства Франции в Вашингтоне, первым секретарем постоянно действующей миссии Франции в евроатлантическом совете в Брюсселе и заместителем постпреда Франции при западноевропейском Союзе. В 1996 году Зурабишвили назначили советником кабинета министра иностранных дел Франции, в 1997 году была инспектором Генеральной инспекции МИД Франции, работала в управлении по вопросам стратегии, безопасности и разоружения МИД Франции, а в 2001 году стала руководителем Генерального секретариата национальной обороны Франции по международным и стратегическим вопросам.

      За все это время она работала в разных странах – Италии, США, Австрии.

      Карьера в Грузии

      В 2003 году Зурабишвили была послом Франции в Грузии, а через год стала министром иностранных дел Грузии. Для 52-летнего дипломата это стало достижением главной цели в жизни.

      Она возглавила МИД в постреволюционной Грузии по решению экс-президента страны Михеила Саакашвили и получила грузинское гражданство, при этом сохранив французское.

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      В 2005 году Зурабишвили покинула должность министра иностранных дел и перешла в оппозицию. В ноябре 2010 года объявила об уходе из грузинской политики. По ее словам, она приняла это решение, убедившись, что в Грузии нет демократии, и оппозиция не может работать в стране. 

      В 2010 году вернулась во Францию ​​и возглавила специальную группу Совета Безопасности ООН по вопросу санкций против Ирана.

      В 2012 году, после смены власти в Грузии, Зурабишвили снова вернулась в страну. Через четыре года приняла участие в парламентских выборах как самовыдвиженец от тбилисского района Мтацминда, победила и стала депутатом.

      Победа на президентских выборах

      В 2018 году Саломе Зурабишвили пошла на выборы формально как независимый беспартийный кандидат.

      Отметим, это уже не первая ее попытка стать президентом Грузии. В 2013 году она также хотела участвовать в президентских выборах, но получила отказ от ЦИК из-за двойного гражданства. В 2018 году Зурабишвили отказалась от французского паспорта еще до регистрации кандидатом в президенты.

      Во время предвыборной кампании она заручилась большой поддержкой правящей партии "Грузинская мечта". В частности, политсила оказывала Зурабишвили финансовую поддержку. Отметим, руководителем "Грузинской мечты" является миллиардер Бидзина Иванишвили, которого обвиняют в узурпации власти – мол, он единолично контролирует все рычаги управления страной.

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      Сама Зурабишвили назвала решение политсилы о поддержке ее кандидатуры демократическим со стороны правящей партии и правильным для страны.

      29 ноября Центризбирком Грузии объявил о победе Саломе Зурабишвили на выборах президента после обработки голосов с 99,7% избирательных участков. Политик набрала 59,56% голосов, а ее соперник во втором туре Григол Вашадзе – только 40,44%. Как отметили в комиссии, за Зурабишвили отдали голоса почти полтора миллиона избирателей.

      Саломе Зарубишвили стала президентом Грузии

      Позиция в отношении России

      Зурабишвили отмечает, что выступает за "сбалансированный подход в отношениях с Москвой и Западом". По ее словам, она не является сторонницей России. Перед началом своей избирательной кампании политик заявляла, что ее целью и мечтой ее семьи была, есть и будет защита свободы и независимости Грузии от России.

      Однако, во время предвыборной кампании Зурабишвили натолкнулась на критику из-за пророссийской позиции. В частности, она сделала заявление, что Россия начала войну против Грузии еще 100 лет назад, но в 2008 году Грузия спровоцировала новую волну конфликта тем, что поддалась на российскую провокацию.

      Это заявление не понравилось и оппозиции, и многим представителям правящей партии. Позже она объяснила, что в 2008 году в роли агрессора выступила Россия, но, по ее словам, Саакашвили и его окружение сыграли на руку Москве, дав военный ответ российской провокации. И тогда Россия это использовала как повод для начала войны против Грузии.

      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости политики Публикации Статьи Новости России Новости Грузии Новости Франции
      Источник: 24 Канал
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