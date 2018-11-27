"Россия убивает": в Грузии провели митинг в поддержку Украины – видео

В Грузии прошла акция в поддержку Украины из-за открытой агрессии Российской Федерации в Азовском море.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Ранее 24 канал сообщал, что 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. Уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего шесть военных были ранены, а всего около двадцати моряков были захвачены. В то же время, россияне сообщили, что якобы только трое украинских военных "получили легкие ранения". Также Россия захватила три украинских судна.

В Грузии решили поддержать Украину в борьбе против российской агрессии и организовали акции поддержки. Активисты жгли факелы в цветах украинского флага. Кроме того, они выкрикивали обвинения России в агрессии, а также демонстрировали плакаты с надписями "Мы знаем, что ты чувствуешь, бро", "Россия убивает", "Мы поддерживаем Украину".

Смотрите видео акции в поддержку Украины в Грузии

Напомним, в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос возможного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно потому, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала и Верховная Рада на экстренном заседании. Так, военное положение в 10 украинских областях введут с 9 утра 28 ноября.

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