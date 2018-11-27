"Росія вбиває" : у Грузії провели мітинг на підтримку України – відео

У Грузії пройшла акція на підтримку України через відкриту агресію Російської Федерації в Азовському морі.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Читайте також: В Україні запровадили воєнний стан: у Росії відзначились цинічною заявою

Раніше 24 канал повідомляв, що 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. Вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого шестеро військових було поранено, а загалом близько двадцяти моряків було захоплено. Водночас, росіяни повідомили, що нібито лише троє українських військових "отримали легкі поранення". Також Росія захопила три українських судна.

У Грузії вирішили підтримати Україну в боротьбі проти російської агресії та організували акції підтримки. Активісти палили смолоскипи у кольорах українського прапора. Крім того, вони вигукували звинувачення Росії в агресії, а також демонстрували плакати з написами "Ми знаємо, що ти відчуваєш, бро", "Росія вбиває", "Ми підтримуємо Україну".

Дивіться відео акції на підтримку України в Грузії

Нагадаємо, у ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання підтримала й Верховна Рада на екстренному засіданні. Так, воєнний стан у 10 українських областях запровадять від 9 ранку 28 листопада.

Більше про воєнний стан дивіться у відео