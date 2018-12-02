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      У Тбілісі затримали 5 українців, серед них боєць АТО, – ЗМІ

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      У Тбілісі затримали 5 українців, серед них боєць АТО
      У Тбілісі затримали 5 українців, серед них боєць АТО / Фото з відкритих джерел

      Вночі 2 грудня у Тбілісі затримали п'ятьох українців. Сталося це у готелі "Альянс", спецпризначенці прийшли з обшуками і вилучили зброю.

      Про це повідомили низка грузинських ЗМІ. 

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      Зі слів працівників готелю, силовики знали, в яких саме номерах зупинилися українці, тож, імовірно, за ними стежили. Троє наших громадян приїхали до Грузії ще у віторок, 27 листопада, згодом до них приєдналися ще двоє.

      Серед затриманих – військовий Лука Чхетія, який воював у батальйоні "Донбас". Батько затриманого розповів місцевим ЗМІ, що Чхетія планував взяти участь в акції протесту опозиції. Її у неділю, 2 грудня, проводить політик Григол Вашадзе – той, що програв президентські вибори представниці провладної партії "Грузинська мрія" Саломе Зурабішвілі. І неодноразово заявляв про фальсифікації та порушення під час голосування.

      Начальник Управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич у своєму Twitter повідомив, що консул перевіряє інформацію про можливе затримання в Грузії громадян України.

      За результатами одержання офіційного підтвердження чи спростування цієї інформації додатково повідомимо,
      – йдеться у повідомлені.

      Нагадаємо, перемогу на президентських виборах у Грузії здобула незалежний кандидат Саломе Зурабішвілі, яку підтримує правляча партія "Грузинська мрія". Вона набрала 59,56% голосів, а її суперник у другому турі Григол Вашадзе – 40,44%. І Зурабішвілі, і Вашадзе є колишніми міністрами закордонних справ в уряді Михайла Саакашвілі. Їх об'єднує відсутність симпатій до Росії і курс на зближення з Європейським союзом і НАТО.

      Теги: Новини Грузії Війна на Донбасі АТО
      Джерело: 24 Канал
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