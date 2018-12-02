В Тбилиси задержали 5 украинцев, среди них боец АТО, – СМИ

Ночью 2 мая в Тбилиси задержали пятерых украинцев. Произошло это в гостинице "Альянс", спецназовцы пришли с обысками и изъяли оружие.

Об этом сообщили ряд грузинских СМИ.

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По словам работников отеля, силовики знали, в каких именно номерах остановились украинцы, поэтому, вероятно, за ними следили. Трое наших граждан приехали в Грузию еще во вторник, 27 ноября, затем к ним присоединились еще двое.

Среди задержанных – военный Лука Чхетия, который воевал в батальоне "Донбасс". Отец задержанного рассказал местным СМИ, что Чхетия планировал принять участие в акции протеста оппозиции. Ее в недлию, 2 декабря, проводит политик Григол Вашадзе – проигравший президентские выборы представительнице правящей партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили. И который неоднократно заявлял о фальсификации и нарушениях во время голосования.