"У Грузії нема президента": на масовій акції протесту у Тбілісі опозиція висловила свої вимоги

У столиці Грузії, Тбілісі, 2 грудня пройшла багатотисячна акція протесту. Мітингарів зібрала опозиція, яка вимагає проведення дострокових парламентських, а також відміни результатів другого туру президентських виборів у країні.

Про це інформує "Грузия Online".

Читайте також: Затримання українців у Тбілісі: з'явився коментар МВС Грузії

Ми не визнаємо вибори проведеними, ми не визнаємо їх результати. В Грузії сьогодні немає президента,

– заявив кандидат в президенти від Об'єднаної опозиції Грузії Григол Вашадзе.

На багатотисячному мітингу представники опозиції висловили свої вимоги до влади країни. Зокрема, опозиційне об'єднання "Сила в єдності" має намір подати позов до суду з вимогою скасувати результати другого туру президентських виборів. Разом з тим, Григол Вашадзе, від імені опозиції, зажадав призначити дострокові парламентські вибори.

"Наші юристи готують позов, який подамо в суд і будемо вимагати скасувати результати проведених президентських виборів. Також має бути проведено розслідування", – сказав Вашадзе.

#Georgian opposition activists protest in #Tbilisi against "criminal" power of billionaire Bidzina Ivanishvili and his ally, the first woman President Salome Zurabishvili. pic.twitter.com/DslDDkuq6x — Anna Nemtsova (@annanemtsova) 2 грудня 2018 р.

Так, організатори заявили, що дають владі термін до 16 грудня, щоб вони відповіли на озвучені в ході акції вимоги.

Як зазначають грузинські ЗМІ, тисячі людей вийшли 2 грудня в центр Тбілісі на акцію протесту проти проявів фальсифікації, тиску, шантажу в ході другого туру президентських виборів, що пройшли 28 листопада. Про серйозні порушення в процесі виборів говорять в своїх висновках всі міжнародні організації, які вели спостереження за виборами у Грузії.

Слід зазначити, що до мітингарів звернувся і колишній очільник країни Міхаель Саакашвілі. Він поспілкувався із протестувальники за допомогою Skype, оскільки на батьківщині він перебуває у внутрішньому розшуку. Попри це Саакашвілі пообіцяв приїхати в країну, якщо виникне така необхідність.

Нагадаємо, 28 листопада у Грузії повідомили про перемогу в другому турі президентських виборів незалежного кандидата Саломе Зурабішвілі, яку підтримує правляча партія "Грузинська мрія". Вона набрала майже 60% голосів виборців. Центрвиборчком Грузії оголосив про перемогу Саломе Зурабішвілі на виборах президента після обробки голосів з 99,7% виборчих дільниць.

Хто така Саломе Зурабішвілі?Майбутня президент Грузії є дочкою грузинських емігрантів, народилася у Франції. Вона мала як французьке, так і грузинське громадянство, однак відмовилася від французького паспорта. З 1974 року працювала у французькому МЗС, навіть була послом у Тбілісі. Михайло Саакашвілі, який займав на той час посаду президента Грузії, покликав її очолити зовнішньополітичне відомство.



Зурабішвілі пішла на вибори формально як незалежна кандидатка. Але відомо, що вона заручилась неабиякою підтримкою правлячої партії "Грузинська мрія". Зокрема, політсила брала активну участь у передвиборчій кампанії Зурабішвілі. Після першого туру виборів остання навіть зникла з частини бігбордів своєї ж кампанії. Натомість там з'явилось зображення мільярдера та голови партії Бідзіни Іванішвілі, якому закидають узурпацію влади – мовляв, він одноосібно контролює всі важелі управління країною.