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      Затримання українців у Тбілісі: з'явився коментар МВС Грузії

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      У МВС Грузії прокоментували затримання українців у Тбілісі
      У МВС Грузії прокоментували затримання українців у Тбілісі / Соцмережі

      У Міністерстві внутрішніх справ Грузії підтвердили інформацію про затримання українців у Тбілісі. Також у відомстві повідомили, що було затримано 7 осіб.

      Раніше 24 канал з посиланням на ЗМІ повідомляв, що в одному з готелів столиці Грузії Тбілісі було затримано 5 українців, серед яких фігурує й Лука Чхетія, що брав участь у воєнному конфлікті на Донбасі.

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      Згодом у МВС Грузії підтвердили цю інформацію, щоправда, за словами правоохоронців, було затримано не п’ять, а сім осіб, пише "Інтерфакс-Україна". 

      Також у відомстві зауважили, що затримання відбулося на підставі статті Кримінального Кодексу Грузії, яка передбачає відповідальність за незаконне придбання, зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових речовин.

      Нагадаємо, на початку лютого у Тбілісі невідомі скоїли замах на грузинську націоналістку Додо Гугешашвілі. Відомо, що жінка воювала у лавах українських добровольців на Донбасі.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Грузії Кримінальні новини Зброя
      Джерело: 24 Канал
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