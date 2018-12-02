Затримання українців у Тбілісі: з'явився коментар МВС Грузії

У Міністерстві внутрішніх справ Грузії підтвердили інформацію про затримання українців у Тбілісі. Також у відомстві повідомили, що було затримано 7 осіб.

Раніше 24 канал з посиланням на ЗМІ повідомляв, що в одному з готелів столиці Грузії Тбілісі було затримано 5 українців, серед яких фігурує й Лука Чхетія, що брав участь у воєнному конфлікті на Донбасі.

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Згодом у МВС Грузії підтвердили цю інформацію, щоправда, за словами правоохоронців, було затримано не п’ять, а сім осіб, пише "Інтерфакс-Україна".

Також у відомстві зауважили, що затримання відбулося на підставі статті Кримінального Кодексу Грузії, яка передбачає відповідальність за незаконне придбання, зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових речовин.

Нагадаємо, на початку лютого у Тбілісі невідомі скоїли замах на грузинську націоналістку Додо Гугешашвілі. Відомо, що жінка воювала у лавах українських добровольців на Донбасі.