Задержание украинцев в Тбилиси: появился комментарий МВД Грузии

В Министерстве внутренних дел Грузии подтвердили информацию о задержании украинцев в Тбилиси. Также в ведомстве сообщили, что были задержаны 7 человек.

Ранее 24 канал со ссылкой на СМИ сообщал, что в одном из отелей столицы Грузии Тбилиси были задержаны 5 украинцев, среди которых фигурирует и Лука Чхетия, что участвовал в военном конфликте на Донбассе.

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Впоследствии в МВД Грузии подтвердили эту информацию, правда, по словам правоохранителей, были задержаны не пять, а семь человек, пишет "Интерфакс-Украина".

Также в ведомстве отметили, что задержание произошло на основании статьи Уголовного Кодекса Грузии, которая предусматривает ответственность за незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Напомним, в начале февраля в Тбилиси неизвестные совершили покушение на грузинскую националистку Додо Гугешашвили. Известно, что женщина воевала в рядах украинских добровольцев на Донбассе.