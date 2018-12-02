Задержание украинцев в Тбилиси: появились новые детали обысков

Министерство внутренних дел Грузии уточнило, что в воскресенье, 2 декабря, в Тбилиси были задержаны 6 граждан Украины и один гражданин Грузии. В их гостиничных номерах нашли оружие.

Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

Ранее 24 канал со ссылкой на СМИ сообщал, что в одном из отелей столицы Грузии Тбилиси задержали 5 украинцев, среди которых фигурирует и Лука Чхетия, который принимал участие в военном конфликте на Донбассе.

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Позже в МВД Грузии подтвердили эту информацию, правда, по словам правоохранителей, было задержано не пять, а семь человек. Через некоторое время стало известно, что среди задержанных есть и гражданин Грузии.

На основании оперативной информации Министерство внутренних дел провело специальную операцию 2 декабря этого года в гостиницах "Гуриас" и "Альянс" на улице Лихаури,

– отметили в ведомстве.

Там отмечают ,что во время обысков в гостиничных номерах задержанных нашли пистолеты "Беретта" и "Макаров", автоматическое ручное огнестрельное оружие и различные боеприпасы. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о незаконной покупке и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.

В МВД сообщили, что граждане Украины прибыли в Грузию 27 ноября. Цели и задачи визита в страну выясняются. Министерство внутренних дел и Служба госбезопасности устанавливают, привлечены ли задержанные к политическим процессам в стране.

К слову, в столице Грузии неспокойно. В воскресенье, 2 декабря, там прошла многотысячная акция протеста. Митингующих собрала оппозиция, которая требует проведения досрочных парламентских, а также отмены результатов второго тура президентских выборов в стране.



Напомним, победу на президентских выборах в Грузии одержала независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта". Она набрала 59,56% голосов, а ее соперник во втором туре Григол Вашадзе – 40,44%. И Зурабишвили, и Вашадзе являются бывшими министрами иностранных дел в правительстве Михаила Саакашвили. Их объединяет отсутствие симпатий к России и курс на сближение с Европейским союзом и НАТО.