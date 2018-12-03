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      Задержание в Грузии: известно, когда украинцам изберут меру пресечения

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      Задержанным в Тбилиси украинцам изберут меру пресечения 4 декабря
      Задержанным в Тбилиси украинцам изберут меру пресечения 4 декабря / Фото из открытых источников

      Задержанным в грузинской столице украинцам изберут меру пресечения 4 декабря. Пока они находятся в камере предварительного заключения.

      Ранее 24 канал сообщал, что 2 декабря в одном из отелей столицы Грузии Тбилиси задержали 5 украинцев, среди которых фигурирует и Лука Чхетия, принимавший участие в военных действиях на Донбассе. Однако в министерстве внутренних дел Грузии подтвердили информацию о задержании 7 человек, среди них – 6 граждан Украины и один гражданин Грузии. В их гостиничных номерах нашли оружие.

      Уже 3 декабря народный депутат от партии "Самопомич", экс-командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко назвал имена задержанных, это: Мелия Роланд, Лука Чхетия, Орленко Игорь, Коростылев Юрий, Новиков Александр, Клочко Сергей и Курагин Дмитрий.

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      4 декабря задержанным украинцам в Грузии должны избрать меру пресечения. Об этом рассказал грузинский журналист Дмитрий Авалиани в эфире "Громадского".

      Сейчас они находятся в камере предварительного заключения, возле здания Главного управления полиции Тбилиси, они ожидают суда относительно меры пресечения, которое состоится 4 декабря. Пока что их обвиняют в незаконном приобретении и хранении оружия, хотя МВД Грузии намекает, даже не намекает, а говорит, что изучается связь этих людей с политическими процессами, которые происходят в Грузии,
      – рассказал журналист.

      По его словам, власть Грузии пока никак не прокомментировала задержание украинцев. А вот некоторые представители правящей партии Грузии связывают задержанных граждан Украины с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили и заявляют, что они готовили в стране беспорядки.

      Кроме этого, Авалиани сообщил, что задержание украинцев в Грузии стало главной темой для СМИ в стране 3 декабря.

      ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ТБИЛИСИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
       
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Грузии Оружие Полиция Криминальные новости
      Источник: 24 Канал
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