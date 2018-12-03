Затримання українців у Тбілісі: у МЗС розповіли нові деталі

У Грузії департамент поліції у місті Тбілісі підтвердив затримання 6-и громадян України. У міністерстві закордонних справ зазначили, що українцям призначили адвокатів.

Про це повідомляє заступник директора консульської служби – начальник Управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич, пише "Українська Правда".

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Відомо, що права затриманих українців не порушують. Більше того, консул проводить зустрічі з представниками МВС Грузії з цього питання.

Раніше 24 канал з посиланням на ЗМІ повідомляв, що в одному з готелів столиці Грузії Тбілісі було затримано 5 українців, серед яких фігурує й Лука Чхетія, який брав участь у воєнному конфлікті на Донбасі. Однак у міністерстві внутрішніх справ Грузії підтвердили інформацію про затримання 7 осіб, серед них – 6 громадян України і один громадянин Грузії. У їхніх готельних номерах знайшли зброю.