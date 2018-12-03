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      Задержание украинцев в Тбилиси: в МИД рассказали новые детали

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      Задержанным украинцам в Тбилиси назначили адвокатов
      Задержанным украинцам в Тбилиси назначили адвокатов / Фото из открытых источников

      В Грузии департамент полиции в городе Тбилиси подтвердил задержание 6-и граждан Украины. В министерстве иностранных дел отметили, что украинцам назначили адвокатов.

      Об этом сообщает заместитель директора консульской службы – начальник Управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич, пишет "Украинская Правда".

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      Известно, что права задержанных украинцев не нарушают. Более того, консул проводит встречи с представителями МВД Грузии по этому вопросу.

      Ранее 24 канал со ссылкой на СМИ сообщал, что в одном из отелей столицы Грузии Тбилиси были задержаны 5 украинцев, среди которых фигурирует и Лука Чхетия, который участвовал в военном конфликте на Донбассе. Однако в министерстве внутренних дел Грузии подтвердили информацию о задержании 7 человек, среди них – 6 граждан Украины и один гражданин Грузии. В их гостиничных номерах нашли оружие.

      Теги: Новости политики Полиция Оружие Новости Грузии Криминальные новости
      Источник: 24 Канал
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