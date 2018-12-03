Затримання у Грузії: українці чекають на рішення слідчого

Затримані в Грузії українці чекають на рішення слідчого, їм призначили адвокатів. Підозру поки ще нікому не оголошено.

У МВС Грузії заявили, що вони, нібито, приїхали, щоб взяти участь в акціях протесту грузинської опозиції.

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Затриманих підозрюють у незаконній купівлі та зберіганні вогнепальної зброї й боєприпасів. Під час обшуків у готельних номерах оперативники виявили пістолети.

Народний депутат Семен Семенченко цю інформацію спростовує. Він зараз перебуває у Тбілісі біля управління поліції.

Після початку процесуальних дій прокуратури можна буде зрозуміти як будуть розвиватися події. Адвокати у них є, передачі організовані. Найголовніше зараз - допомога чесних українських засобів масової інформації в журналістському розслідуванні даної провокації,

– заявив народний депутат України від партії "Об'єднання "Самопоміч"" Семен Семенченко.

Раніше 24 канал з посиланням на ЗМІ повідомляв, що в одному з готелів столиці Грузії Тбілісі було затримано 5 українців, серед яких фігурує й Лука Чхетія, який брав участь у воєнному конфлікті на Донбасі. Однак у міністерстві внутрішніх справ Грузії підтвердили інформацію про затримання 7 осіб, серед них – 6 громадян України і один громадянин Грузії. У їхніх готельних номерах знайшли зброю.