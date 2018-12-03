13:57
3 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Российский доктор зло. Защитник Путина
      Вєсті Кремля
      20:20, 1 декабря
      Вести. UA. Жир. Стена плача Яценюка. Соль на русские раны
      Вєсті.UA
      19:13, 1 декабря
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Табу и запреты в Союзе
      Згадати все
      22:30, 30 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Задержание в Грузии: украинцы ждут решения следователя

      167 Читати новину українською
      Задержанные
      Задержанные / Фото из открытых источников

      Задержанные в Грузии украинцы ждут решения следователя, им назначили адвокатов. Подозрение пока еще никому не объявлено.

      В МВД Грузии заявили, что они якобы приехали, чтобы принять участие в акциях протеста грузинской оппозиции.

      Читайте также: Разговор Трампа с Путиным и решение по Керченскому конфликту: итоги G20

      Задержанных подозревают в незаконной покупке и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Во время обысков в гостиничных номерах оперативники обнаружили пистолеты.

      Народный депутат Семен Семенченко эту информацию опровергает. Он сейчас находится в Тбилиси возле управления полиции.

      После начала процессуальных действий прокуратуры можно будет понять, как будут развиваться события. Адвокаты у них есть, передачи организованы. Самое главное сейчас – помощь честных украинских средств массовой информации в журналистском расследовании данной провокации,
      – заявил народный депутат Украины от партии "Объединение "Самопомич" Семен Семенченко.

      Ранее 24 канал со ссылкой на СМИ сообщал, что в одном из отелей столицы Грузии Тбилиси задержали 5 украинцев, среди которых фигурирует и Лука Чхетия, который принимал участие в военном конфликте на Донбассе. Однако в министерстве внутренних дел Грузии подтвердили информацию о задержании 7 человек, среди них – 6 граждан Украины и один гражданин Грузии. В их гостиничных номерах нашли оружие.

      Теги: Новости Украины Новости Грузии Семен Семенченко
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як клерки у лампасах зривають переозброєння ЗСУ
      сегодня , 12:01 Як клерки у лампасах зривають переозброєння ЗСУ
      Андрій Воропаєв 2350
      13 топ-корупційних справ, які були фактично зруйновані прокурорами: шокуюче розслідування
      сегодня , 10:00 13 топ-корупційних справ, які були фактично зруйновані прокурорами: шокуюче розслідування
      Віталій Шабунін 293
      Трамп угрожает, Коэн сознается, Мюллер обвиняет – новости США за неделю
      сегодня , 08:40 Трамп угрожает, Коэн сознается, Мюллер обвиняет – новости США за неделю
      Максим Карижський 1680
      Українці допомагають Путіну, кому вигідний воєнний стан та стара нова війна: топ-5 блогів тижня
      2 декабря , 22:01 Українці допомагають Путіну, кому вигідний воєнний стан та стара нова війна: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 2423
      Самые смешные мемы недели: пираты Азовского моря и официальный дефицит соли
      2 декабря , 20:00 Самые смешные мемы недели: пираты Азовского моря и официальный дефицит соли
      1994
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук