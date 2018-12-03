Задержание в Грузии: украинцы ждут решения следователя

Задержанные в Грузии украинцы ждут решения следователя, им назначили адвокатов. Подозрение пока еще никому не объявлено.

В МВД Грузии заявили, что они якобы приехали, чтобы принять участие в акциях протеста грузинской оппозиции.

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Задержанных подозревают в незаконной покупке и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Во время обысков в гостиничных номерах оперативники обнаружили пистолеты.

Народный депутат Семен Семенченко эту информацию опровергает. Он сейчас находится в Тбилиси возле управления полиции.

После начала процессуальных действий прокуратуры можно будет понять, как будут развиваться события. Адвокаты у них есть, передачи организованы. Самое главное сейчас – помощь честных украинских средств массовой информации в журналистском расследовании данной провокации,

– заявил народный депутат Украины от партии "Объединение "Самопомич" Семен Семенченко.

Ранее 24 канал со ссылкой на СМИ сообщал, что в одном из отелей столицы Грузии Тбилиси задержали 5 украинцев, среди которых фигурирует и Лука Чхетия, который принимал участие в военном конфликте на Донбассе. Однако в министерстве внутренних дел Грузии подтвердили информацию о задержании 7 человек, среди них – 6 граждан Украины и один гражданин Грузии. В их гостиничных номерах нашли оружие.