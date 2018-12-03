Стали відомі імена затриманих українців у Тбілісі

Народний депутат від партії "Самопоміч", екс-командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко назвав імена українців та грузинів, затриманих у Тбілісі за підозрою у незаконному зберіганні зброї.

Про це повідомляє Семен Семенченко у себе на Facebook-сторінці.

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За його словами, в Грузії затримані: Мелія Роланд, Лука Чхетія, Орленко Ігор, Коростильов Юрій, Новіков Олександр, Клочко Сергій і Курагін Дмитро.

Ці люди затримані за звинувачення у зберіганні зброї. Частина з них є добровольцями батальону "Донбас", частина з них громадяни України, частина — громадяни Грузії,

— сказав Семенченко.

Депутат розповів, що вони приїхали до Грузії з 28 по 30 листопада для того, аби зустрітися з побратимами.

Раніше 24 канал з посиланням на ЗМІ повідомляв, що в одному з готелів столиці Грузії Тбілісі було затримано 5 українців, серед яких фігурує й Лука Чхетія, який брав участь у воєнному конфлікті на Донбасі. Однак у міністерстві внутрішніх справ Грузії підтвердили інформацію про затримання 7 осіб, серед них – 6 громадян України і один громадянин Грузії. У їхніх готельних номерах знайшли зброю.