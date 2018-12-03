Стали известны имена задержанных в Тбилиси украинцев

Народный депутат от партии "Самопомич", экс-командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко назвал имена украинцев и грузин, задержанных в Тбилиси по подозрению в незаконном хранении оружия.

Об этом сообщает Семен Семенченко у себя на Facebook-странице.

Читайте также: Задержание украинцев в Тбилиси: в МИД рассказали новые детали

По его словам, в Грузии задержаны: Мелия Роланд, Лука Чхетия, Орленко Игорь, Коростылев Юрий, Новиков Александр, Клочко Сергей и Курагин Дмитрий.

Эти люди задержаны в связи с обвинением в хранении оружия. Часть из них являются добровольцами батальона "Донбасс", часть из них-граждане Украины, часть — граждане Грузии,

— сказал Семенченко.

Депутат рассказал, что они приехали в Грузию с 28 по 30 ноября для того, чтобы встретиться с собратьями.

Ранее 24 канал со ссылкой на СМИ сообщал, что в одном из отелей столицы Грузии Тбилиси задержали 5 украинцев, среди которых фигурирует и Лука Чхетия, который принимал участие в военном конфликте на Донбассе. Однако в министерстве внутренних дел Грузии подтвердили информацию о задержании 7 человек, среди них – 6 граждан Украины и один гражданин Грузии. В их гостиничных номерах нашли оружие.

ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ТБИЛИСИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ