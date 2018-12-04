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      Задержанным украинцам в Грузии избрали меру пресечения

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      В Грузии суд в Тбилиси взял под стражу шестерых задержанных украинцев и одного грузина
      В Грузии суд в Тбилиси взял под стражу шестерых задержанных украинцев и одного грузина / Фото из открытых источников

      В Грузии суд в Тбилиси взял под стражу шестерых задержанных украинцев и одного грузина. Адвокаты будут подавать апелляцию.

      Об этом сообщает народный депутат Семен Семенченко на своей Facebook-странице.

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      Нардеп указал, что решение суда адвокаты будут непременно обжаловать. Более того, Семенченко утверждает, что не было доказательств, что оружие принадлежит именно украинцам. Выяснилось, что задержанные сдавали ключи на рецепции отеля, где они проживали. Никто отпечатков пальцев не снимал.

      Интересно, что на суд пришли многие жители Тбилиси чтобы поддержать задержанных.

      С адвокатами будем требовать скорейшего проведения экспертизы. Ребят не оставим,
      – добавил Семен Семенченко.

      Напомним, 2 декабря Министерство внутренних дел Грузии сообщило об аресте в столице Тбилиси шести граждан Украины и одного грузинского гражданина. Их обвинили в групповом незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

      Народный депутат от партии "Самопомич", экс-командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко назвал имена украинцев и грузин, задержанных в Тбилиси. По его словам, это Мелия Роланд, Лука Чхетия, Орленко Игорь, Коростылев Юрий, Новиков Александр, Клочко Сергей и Курагин Дмитрий.

      Задержанные отрицают обвинения. В знак протеста они отказывались подписывать официальный бланк о предъявлении обвинения. 3 декабря Семенченко, который находится в Грузии, сообщил, что один из задержанных написал на обвинительном заключении: "Слава Украине!", число и подпись.

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      Теги: Новости Украины Задержание украинцев в Грузии Новости Грузии Криминальные новости Оружие
      Источник: 24 канал
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