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      Глава МВД Грузии утверждает, что задержанные украинцы могут быть связаны с партией Саакашвили

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      Задержание украинцев в Тбилиси: новые детали дела
      Задержание украинцев в Тбилиси: новые детали дела / Sputnik Грузия

      Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявил, что есть подозрения о связи задержанных 2 декабря в Тбилиси шести украинцев и одного грузинского гражданина с оппозиционной партией "Единое национальное движение", лидером которой является экс-президент Михеил Саакашвили.

      Об этом сообщает "Интеррфакс-Украина".

      "Исходя из очень чувствительной темы президентских выборов, которые у нас произошли, конечно, такие подозрения есть, и они подтверждаются сделанными ими заявлениями в ходе допросов, а также их посещением различных акций в Тбилиси, но это только подозрения. Продолжается следствие. Как факт, у нас есть изъятое оружие задержанных, которые прибыли группой в Тбилиси", – сказал во вторник журналистам Гахария.

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      Напомним, 2 декабря Министерство внутренних дел Грузии сообщило об аресте в столице Тбилиси шести граждан Украины и одного грузинского гражданина. Их обвинили в групповом незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

      Народный депутат от партии "Самопомич", экс-командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко назвал имена украинцев и грузин, задержанных в Тбилиси. По его словам, это Мелия Роланд, Лука Чхетия, Орленко Игорь, Коростылев Юрий, Новиков Александр, Клочко Сергей и Курагин Дмитрий.

      Задержанные отрицают обвинения. В знак протеста они отказывались подписывать официальный бланк о предъявлении обвинения. 3 декабря Семенченко, который находится в Грузии, сообщил, что один из задержанных написал на обвинительном заключении: "Слава Украине!", число и подпись.

      4 декабря задержанным изберут меру пресечения.

      Теги: Новости Украины Новости политики Оружие Новости Грузии Михаил Саакашвили Криминальные новости
      Источник: 24 Канал
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