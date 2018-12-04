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      Голова МВС Грузії стверджує, що затримані українці можуть бути пов'язані з партією Саакашвілі

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      Затримання українців у Тбілісі: нові деталі справи
      Затримання українців у Тбілісі: нові деталі справи / Sputnik Грузия

      Міністр внутрішніх справ Грузії Георгій Гахарія заявив, що є підозри щодо зв'язку затриманих 2 грудня в Тбілісі шести українців і одного грузинського громадянина з опозиційною партією "Єдиний національний рух", лідером якої є екс-президент Міхеїл Саакашвілі.

      Про це повідомляє "Інтеррфакс-Україна".

      "Виходячи з дуже чутливої теми президентських виборів, які в нас відбулися, звичайно, такі підозри є, і вони підтверджуються зробленими ними заявами в ході допитів, а також їхніми відвідинами різних акцій в Тбілісі, але це тільки підозри. Триває слідство. Як факт, у нас є вилучена зброя затриманих, які прибули групою в Тбілісі", –сказав у вівторок журналістам Гахарія.

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      Нагадаємо, 2 грудня Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило про арешт в столиці Тбілісі шести громадян України і одного грузинського громадянина. Їх звинуватили в груповому незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї і вибухових речовин.

      Народний депутат від партії "Самопоміч", екс-командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко назвав імена українців та грузинів, затриманих у Тбілісі. За його словами, це Мелія Роланд, Лука Чхетія, Орленко Ігор, Коростильов Юрій, Новіков Олександр, Клочко Сергій і Курагін Дмитро.

      Затримані заперечують звинувачення. У знак протесту вони відмовлялися підписувати офіційний бланк про пред'явлення обвинувачення. 3 грудня Семенченко, який перебуває у Грузії, повідомив, що один із затриманих написав на обвинувальному висновку: "Слава Україні!", число і підпис.

      4 грудня затриманим оберуть запобіжний захід.

      Теги: Новини України Затримання українців в Грузії Новини політики Кримінальні новини Новини Грузії Зброя Міхеїл Саакашвілі
      Джерело: 24 Канал
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