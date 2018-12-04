Затримання українців у Грузії: що відомо та у чому їх звинувачують

2 грудня поліція Тбілісі затримала шістьох українців та одного громадянина Грузії, які воювали на Сході України у складі батальйону "Донбас". Розповідаємо, що відомо про цих осіб та у чому їх звинувачують.

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Що сталося?

У неділю, 2 грудня, у Тбілісі затримали шістьох українців і одного громадянина Грузії, які прибули до міста ще 27 листопада. У місцевому МВС такі дії пояснили тим, що у номерах, де жили затримані, під час обшуків вилучили пістолети Беретта і Макарова, автоматичну зброю та боєприпаси. У грузинському відомстві додали, що затримання відбулося на підставі статті Кримінального Кодексу Грузії, яка передбачає відповідальність за незаконне придбання та зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових речовин.



Докази наявності зброї в українців, надані поліцією Грузії

Спочатку в українських ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що серед затриманих був нардеп від "Самопомочі" і колишній командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко. Він спростував цю інформацію, але підтвердив, що справді перебуває у Тбілісі, куди приїхав разом із друзями, щоб відвідати "польових товаришів".

Я знаю їх майже п'ять років. У 2014-2015 роках вони воювали і служили в тому батальйоні, яким я керував. Коли вони приїхали, пройшли перевірку, зброї у них не було. У них не було політичних мотивів. Може, хіба що Лука Чхетія збирався піти на мітинг (акція грузинської опозиції проти новообраного президента, яка відбулася 2 грудня, – ред.),

– сказав Семенченко.

Рішення суду

У вівторок, 4 грудня, суд Тбілісі залишив під вартою українців. За інформацією співзасновників партії "Рух нових сил", затриманих можуть випустити під заставу – 800 доларів за кожного. Адвокати українців збираються оскаржувати це рішення.

На суді з'ясувалося, що ніхто не знімав відбитків пальців, у тому числі і зі зброї. До номерів, де нібито знайшли зброю, мала вільний доступ адміністрація готелю і прибиральники. Ключі вони залишали на рецепції. Немає жодних доказів, що ця зброя їм взагалі була потрібна,

– розповів Семен Семенченко, який був присутній на суді.

Він додав, що багато жителів Тбілісі прийшло підтримати затриманих українців. Вони розповідали, що ті були у них в гостях і знають їх особисто.

Їх звинувачують, що вони з двома іржавими пістолетами, патронами і однією гранатою збиралися робити в Грузії революцію. Звісно, хлопці ні в чому не винні, вони приїхали до побратимів. Будемо створювати потужну адвокатську команду і захищати їх,

– резюмував нардеп.



Засідання суду у Тбілісі

24 канал намагався зв'язатися з представниками МЗС України, однак у дипломатичному відомстві рішення суду поки що не коментують.

Що відомо про затриманих?

Серед затриманих: Роланд Мелія, Лука Чхетія, Ігор Орленко, Юрій Коростильов, Олександр Новіков, Сергій Клочко і Дмитро Курагін. Вони є добровольцями батальону "Донбас".

Лука Чхетія – єдиний громадянин Грузії з усіх затриманих. Відомо, що у лютому 2018 року його затримували в Україні – під час акції біля Солом'янського районного суду Києва, де тоді обирали запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову. Тоді його відпустили на поруки народних депутатів Єгора Соболєва, Семена Семенченка, Павла Костенка і Володимира Парасюка. Соболєв називав Чхетію "добровольцем із Грузії".

Грузинські ЗМІ повідомляли, що цього разу Чхетія приїхав у Тбілісі для участі в акції об'єднаної опозиції. Також із посиланням на слова його сестри повідомили, що сім’я Чхетії вважає арешт "політичною помстою".

Ролланд Мелія відомий тим, що брав участь у блокаді торгівлі на Донбасі. Він є учасником Руху Визволення, переселенець із Криму та волонтер. 20 червня цього року його затримали у Києві. "Віз дружину, зупинила поліція, забрали", – пояснив тоді його арешт Єгор Соболєв. Уже 19 липня він вийшов на свободу.

Відео затримання Ролланда Мелія в Україні:

Олександр Новіков також раніше був затриманий в Україні: 24 листопада 2017 року у Києві його затримали за підозрою у викраденні людини. 26 листопада Новікова заарештували на два місяці. Проте уже 2 січня 2018 року його випустили під домашній арешт.

Юрія Коростильова арештовували у січні 2016 року під час приїзду із зони АТО у відпустку. Тоді його звинувачували в незаконному викраденні людини, здирстві, бандитизмі, викраденні та розбої. 30 серпня Коростильов вийшов на свободу. Як повідомляли ЗМІ, він брав участь у звільненні Артемівська, Попасної, Лисичанська, Мар'їнки, Красногорівки та у першому штурмі Іловайська.

Ігор Орленко воював у батальйоні "Донбас" і є активістом Руху Визволення. Брав участь в акції протесту під Солом'янським судом, вимагаючи арешту мера Одеси Труханова. Після цієї акції його побили поліцейські.

Дмитро Курагін з позивним Черепаха також є екс-бійцем "Донбасу". Народився у Севастополі. Наразі детальнішої інформації про затриманого немає. На сьогоднішньому суді у Грузії він написав на обвинувальному висновку "Слава Україні!".



Дмитро Курагін

Пояснення Грузії

Міністр внутрішніх справ Грузії Георгій Гахар заявив, що усі затримані підозрюються у зв'язках з опозиційною партією Єдиний національний рух, лідером якої є екс-президент Міхеїл Саакашвілі.

Виходячи з дуже чутливої теми президентських виборів, які відбулися у нас, звісно, такі підозри є. Вони підтверджуються і зробленими ними заявами під час допитів, а також їхніми відвідинами різних акцій в Тбілісі, але це тільки підозри. Триває слідство. Як факт, ми маємо вилучену зброю у затриманих, які прибули групою в Тбілісі,

– сказав грузинський міністр.

Один із лідерів грузинської опозиції Григол Вашадзе вже заявив, що опозиція не має жодних зв'язків із затриманими. Він наголосив на тому, що вони приїхали за день до виборів, коли про акцію протесту ще не оголосили.

Реакція України

У понеділок начальник Управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич повідомив, що затриманим українцям було призначено адвокатів. Він додав, що їхні права не порушуються.

У вівторок, 4 грудня, під посольством Грузії в Києві пройшла акція на підтримку затриманих українців. Учасники акції переконані, що справа є сфабрикованою.

Це – воїни, які пройшли не один бій і проявили себе на війні, вони б не могли дозволити собі порушувати закон: ні в Києві, ні у Тбілісі. Ми просимо грузинську владу не зіштовхувати лобами український і грузинський народи, не діяти за схемами Путіна,

– пояснив один із активістів.

Мітингувальники тримали портрети затриманих українців, скандували "Звільніть наших хлопців!" та вимагали зустрічі з послом.



Акція під посольством Грузії у Києві

У посольстві відчинили двері лише для дружин затриманих та порекомендували їм написати звернення у посольство України у Грузії з запитаннями, які їх цікавлять: стосовно умов перебування українців, проведеної експертизи тощо. Самого посла на місці не виявилося – у нього була важлива зустріч. Представники посольства вибачилися через ситуацію, що склалася.

Один із організаторів акції Давид Сакварелідзе пояснив мету мітингу.

У Грузії дуже болісно реагують на українську тему і на українців, оскільки бояться того досвіду Майдану, який був в Україні. Вони вирішили, що українці, напевно, збираються там організувати таку ж революцію. Тому і, як у старі добрі 90-ті, взяли і підкинули їм два іржаві пістолети і кулі до автомата (а сам автомат – ні). Це свідчить про те, що все це відбувалося у паніці. Ми, звичайно ж, не залишимо хлопців у біді,

– зазначив він та додав, що акція триватиме, поки українців не звільнять.



Активісти вимагали зустрічі з послом, проте він так і не вийшов

На акції був і нардеп від "Самопомочі" Єгор Соболєв. Він виступив із закликом "не сварити грузинський і український народи" та висловив припущення, що РФ також має відношення до цієї справи.

Грузини, як і українці, борються за свою свободу і за право мати в державі закон. Як і Україні, Грузії у цьому дуже заважає Росія. Українці і грузини – брати. Вони приходили один одному на допомогу. Те, що відбувається зараз – це ганьба для грузинських правоохоронних органів, які діють такими ж методами, якими діяли наші правоохоронці у подібних випадках раніше,

– зазначив він.

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