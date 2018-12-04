Задержание украинцев в Грузии: что известно и в чем их обвиняют

2 декабря полиция Тбилиси задержала шестерых украинцев и одного гражданина Грузии, которые воевали на Востоке Украины в составе батальона "Донбасс". Рассказываем, что известно об этих лицах и в чем их обвиняют.

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Что случилось?

В воскресенье, 2 декабря, в Тбилиси задержали шестерых украинцев и одного гражданина Грузии, которые прибыли в город еще 27 ноября. В местном МВД такие действия объяснили тем, что в номерах, где жили задержанные, во время обысков изъяли пистолеты Беретта и Макарова, автоматическое оружие и боеприпасы. В грузинском ведомстве добавили, что задержание произошло на основании статьи Уголовного Кодекса Грузии, которая предусматривает ответственность за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Доказательства наличия оружия у украинцев, предоставленные полицией Грузии

Сначала в украинских СМИ появились сообщения о том, что среди задержанных был нардеп от "Самопомочи" и бывший командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко. Он опроверг эту информацию, но подтвердил, что действительно находится в Тбилиси, куда приехал вместе с друзьями, чтобы посетить "полевых товарищей".

Я знаю их почти пять лет. В 2014-2015 годах они воевали и служили в том батальоне, которым я руководил. Когда они приехали, прошли проверку, оружия у них не было. У них не было политических мотивов. Может, разве что Лука Чхетия собирался пойти на митинг (акция грузинской оппозиции против новоизбранного президента, которая состоялась 2 декабря, – ред.),

– сказал Семенченко.

Решение суда

Во вторник, 4 декабря, суд Тбилиси оставил под арестом украинцев. По информации соучредителей партии "Движение новых сил", задержанных могут выпустить под залог – 800 долларов за каждого. Адвокаты украинцев собираются обжаловать это решение.

На суде выяснилось, что никто не снимал отпечатков пальцев, в том числе и с оружия. К номерам, где якобы нашли оружие, имела свободный доступ администрация отеля и уборщики. Ключи они оставляли на рецепции. Нет никаких доказательств, что это оружие им вообще было нужно,

– рассказал Семен Семенченко, который присутствовал на суде.

Он добавил, что многие жители Тбилиси пришли поддержать задержанных украинцев. Они рассказывали, что те были у них в гостях и знают их лично.

Их обвиняют, что они с двумя ржавыми пистолетами, патронами и одной гранатой собирались делать в Грузии революцию. Конечно, ребята ни в чем не виноваты, они приехали к собратьям. Будем создавать мощную адвокатскую команду и защищать их,

– резюмировал нардеп.

Заседание суда в Тбилиси

24 канал пытался связаться с представителями МИД Украины, однако в дипломатическом ведомстве решение суда пока не комментируют.

Что известно о задержанных?

Среди задержанных: Роланд Мелия, Лука Чхетия, Игорь Орленко, Юрий Коростылев, Александр Новиков, Сергей Клочко и Дмитрий Курагин. Они являются добровольцами батальона "Донбасс".

Лука Чхетия – единственный гражданин Грузии из всех задержанных. Известно, что в феврале 2018 года его задерживали в Украине – во время акции возле Соломенского районного суда Киева, где тогда избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову. Тогда его отпустили на поруки народных депутатов Егора Соболева, Семена Семенченко, Павла Костенко и Владимира Парасюка. Соболев называл Чхетию "добровольцем из Грузии".

Грузинские СМИ сообщали, что на этот раз Чхетия приехал в Тбилиси для участия в акции объединенной оппозиции. Также со ссылкой на слова его сестры сообщили, что семья Чхетии считает арест "политической местью".

Ролланд Мелия известен тем, что участвовал в блокаде торговли на Донбассе. Он является участником Движения Освобождения, переселенец из Крыма и волонтер. 20 июня этого года его задержали в Киеве. "Вез жену, остановила полиция, забрали", – объяснил тогда его арест Егор Соболев. Уже 19 июля он вышел на свободу.

Видео задержания Ролланда Мелия в Украине:

Александр Новиков также ранее был задержан в Украине: 24 ноября 2017 года в Киеве его задержали по подозрению в похищении человека. 26 ноября Новикова арестовали на два месяца. Однако уже 2 января 2018 года его выпустили под домашний арест.

Юрия Коростылева арестовывали в январе 2016 года во время приезда из зоны АТО в отпуск. Тогда его обвиняли в незаконном похищении человека, вымогательстве, бандитизме, похищении и разбое. 30 августа Коростылев вышел на свободу. Как сообщали СМИ, он участвовал в освобождении Артемовска, Попасной, Лисичанска, Марьинки, Красногоровки и в первом штурме Иловайска.

Игорь Орленко воевал в батальоне "Донбасс" и является активистом Движения Освобождения. Принимал участие в акции протеста под Соломенским судом, требуя ареста мэра Одессы Труханова. После этой акции его избили полицейские.

Дмитрий Курагин с позывным Черепаха также является экс-бойцом "Донбасса". Родился в Севастополе. Пока более подробной информации о задержанном нет. На сегодняшнем суде в Грузии он написал на обвинительном заключении "Слава Украине!".

Дмитрий Курагин

Объяснение Грузии

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахар заявил, что все задержанные подозреваются в связях с оппозиционной партией Единое национальное движение, лидером которой является экс-президент Михеил Саакашвили.

Исходя из очень чувствительной темы президентских выборов, которые состоялись у нас, конечно, такие подозрения есть. Они подтверждаются и сделанными ими заявлениями во время допросов, а также их посещением различных акций в Тбилиси, но это только подозрения. Продолжается следствие. Как факт, мы имеем изъятое оружие у задержанных, прибывших группой в Тбилиси,

– сказал грузинский министр.

Один из лидеров грузинской оппозиции Григол Вашадзе заявил, что оппозиция не имеет никаких связей с задержанными. Он отметил, что они приехали за день до выборов, когда об акции протеста еще не объявили.

Реакция Украины

В понедельник начальник Управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич сообщил, что задержанным украинцам были назначены адвокаты. Он добавил, что их права не нарушаются.

Во вторник, 4 декабря, под посольством Грузии в Киеве прошла акция в поддержку задержанных украинцев. Участники акции убеждены, что дело является сфабрикованным.

Это – воины, которые прошли не один бой и проявили себя на войне, они бы не могли позволить себе нарушать закон: ни в Киеве, ни в Тбилиси. Мы просим грузинскую власть не сталкивать лбами украинский и грузинский народы, не действовать по схемам Путина,

– пояснил один из активистов.

Митингующие держали портреты задержанных украинцев, скандировали "Освободите наших ребят!" и требовали встречи с послом.

Акция под посольством Грузии в Киеве

В посольстве открыли двери только для жен задержанных и порекомендовали им написать обращение в посольство Украины в Грузии с вопросами, которые их интересуют: относительно условий пребывания украинцев, проведенной экспертизы и прочее. Самого посла на месте не оказалось – у него была важная встреча. Представители посольства извинились из-за сложившейся ситуации.

Один из организаторов акции Давид Сакварелидзе объяснил цель митинга.

В Грузии очень болезненно реагируют на украинскую тему и на украинцев, поскольку боятся того опыта Майдана, который был в Украине. Они решили, что украинцы, наверное, собираются там организовать такую же революцию. Поэтому и, как в старые добрые 90-е, взяли и подбросили им два ржавых пистолета и пули к автомату (а сам автомат – нет). Это свидетельствует о том, что все это происходило в панике. Мы, конечно же, не оставим ребят в беде,

– отметил он и добавил, что акция будет продолжаться, пока украинцев не освободят.

Активисты требовали встречи с послом, однако он так и не вышел

На акции был и нардеп от "Самопомочи" Егор Соболев. Он выступил с призывом "не ссорить грузинский и украинский народы" и высказал предположение, что РФ также имеет отношение к этому делу.

Грузины, как и украинцы, борются за свою свободу и за право иметь в государстве закон. Как и Украине, Грузии в этом очень мешает Россия. Украинцы и грузины – братья. Они приходили друг другу на помощь. То, что происходит сейчас – это позор для грузинских правоохранительных органов, которые действуют такими же методами, какими действовали наши правоохранители в подобных случаях раньше,

– отметил он.

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