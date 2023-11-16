О гибели военных – Рамазе Фетелаве и Беке Ломашвили сообщили на фейсбук-странице Легиона, передает 24 Канал.

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Детали операции

Грузинские бойцы погибли во время наступательных действий в Донецкой области. В результате операции ранения получили еще девять военных, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Грузинский Легион выразил искренние соболезнования семьям погибших.

На войне погибли украинские спортсмены