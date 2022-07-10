"Грузинский легион" поставил перед собой задачу уничтожить российские командные центры и нарушить их логистику. Об этом Мамука Мамулашвили рассказал в одном из интервью.

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Задача не секрет

Мы занимаемся уничтожением командных центров, уничтожением российской логистики. И это не секрет. У нас достаточно направленная специфика и очень удачно спланирована,

– рассказывает командир.

Мамука Мамулашвили говорит, что действия россии не изменились еще с 2014 года. Просто теперь она использует крупнокалиберное оружие, ракеты и авиацию.

"То есть для нас, военных, существенной разницы не произошло", – отмечает лидер "Грузинского легиона".

Мамулашвили добавляет, что воины батальона имеют отношение к освобождению нескольких сел. О специфике и конкретной операции он говорить отказался. Только отметил, что больше деталей будет после окончания войны.

Помощь белорусских добровольцев

Полк белорусских добровольцев имени Калиновского заявил, что первый пойдет против сил лукашенко, когда те постараются напасть на Украину. Они сейчас защищают нашу страну в составе Вооруженных Сил.

Командир батальона заявил, что для них важно, чтобы украинцы отличали прихвостней лукашенковского режима от настоящих белорусов. Для них это имеет огромную ценность и важность.

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