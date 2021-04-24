Грузинская президент посетит Украину: итоги встречи глав МИД
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посетил Румынию с рабочим визитом. Там он, в частности, встретился со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани.
Источник:МИД Украины
Залкалиани приветствовал возвращение в Украину после длительного перерыва грузинского посла. Ранее его отозвали из-за назначения Саакашвили
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Подробности о встрече министров
Кулеба и Залкалиани общались о ситуации безопасности в регионе, наращивании военного присутствия России вблизи границ с Украиной и на оккупированных территориях.
Чиновники осудили многочисленные нарушения Россией международного права. Говорится, в частности, о:
- блокирование Керченского пролива;
- оккупации украинских и грузинских территорий;
- бордеризации в Грузии;
- нежелании Кремля подтвердить приверженность режиму прекращения огня на Донбассе.
Залкалиани также обратил внимание на то, что дестабилизирующие действия России сейчас подобны тем, которые предшествовали российско-грузинской войне в 2008 году.
О чем договорились Кулеба и Залкалиани
- Они согласовали планы двусторонних контактов на высоком и высшем уровнях. Залкалиани и президент Грузии Саломе Зурабишвили посетят Украину.
Это произойдет уже в ближайшее время. Кроме этого, чиновники договорились и о том, что украинский премьер-министр Денис Шмыгаль совершит официальный визит в Тбилиси.
- Министры обсудили и укрепление безопасности в регионе Черного моря, в частности – углубление взаимодействия ВМС Украины и Грузии с черноморскими государствами-членами НАТО.
Они договорились о дальнейшем сотрудничестве и координации действий для приближения Украины и Грузии к вступлению в ЕС и НАТО, в частности получения ПДЧ относительно членства в Альянсе.
"Членство Украины и Грузии в Европейском союзе и НАТО – лишь вопрос времени", – подчеркнул глава украинского МИД.
- Залкалиани положительно оценил инициативу Украины – Крымскую платформу. Он заверил, что его страна будет принимать активное участие в ее деятельности.
- Кулеба отметил, что Украина рассчитывает на беспристрастное судебное разбирательство и скорейшее освобождение наших граждан – Владимира Дьяченко и Юрия Хомича.
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