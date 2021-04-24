Грузинська президентка відвідає Україну: підсумки зустрічі очільників МЗС
Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відвідав Румунію з робочим візитом. Там він, зокрема, зустрівся зі своїм грузинським колегою Давідом Залкаліані.
Джерело:МЗС
Залкаліані привітав повернення до України після тривалої перерви грузинського посла. Раніше його відкликали через призначення Саакашвілі.
Читайте також Саакашвілі порівняв дії Росії на кордоні з Україною з Грузією у 2008 році
Подробиці про зустріч міністрів
Кулеба та Залкаліані спілкувалися про безпекову ситуацію в регіоні, нарощування військової присутності Росії поблизу кордонів з Україною й на окупованих територіях.
Урядовці засудили численні порушення Росією міжнародного права. Мовиться, зокрема, про:
- блокування Керченської протоки;
- окупацію українських та грузинських територій;
- бордеризацію у Грузії;
- небажання Кремля підтвердити відданість режиму припинення вогню на Донбасі.
Залкаліані також звернув увагу на те, що дестабілізуючі дії Росії зараз подібні до тих, які передували російсько-грузинській війні у 2008 році.
Про що домовилися Кулеба та Залкаліані
- Вони узгодили плани двосторонніх контактів на високому та найвищому рівнях. Залкаліані та президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відвідають Україну.
Це станеться вже найближчим часом. Крім цього, урядовці домовилися і про те, що український прем'єр-міністр Денис Шмигаль здійснить офіційний візит у Тбілісі.
- Міністри обговорили й зміцнення безпеки у регіоні Чорного моря, зокрема – поглиблення взаємодії ВМС України та Грузії із чорноморськими державами-членами НАТО.
Вони домовилися про подальшу співпрацю та координацію дій задля наближення України і Грузії до вступу в ЄС і НАТО, зокрема отримання ПДЧ щодо членства в Альянсі.
"Членство України та Грузії в Європейському союзі та НАТО – лише питання часу" – наголосив очільник українського МЗС.
- Залкаліані позитивно оцінив ініціативу України – Кримську платформу. Він запевнив, що його країна братиме активну участь в її діяльності.
- Кулеба зазначив, що Україна розраховує на неупереджений судовий розгляд та якнайшвидше звільнення українців Володимира Дяченка і Юрія Хомича.
Поділитися новиною