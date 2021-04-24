Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відвідав Румунію з робочим візитом. Там він, зокрема, зустрівся зі своїм грузинським колегою Давідом Залкаліані.

Залкаліані привітав повернення до України після тривалої перерви грузинського посла. Раніше його відкликали через призначення Саакашвілі.

Читайте також Саакашвілі порівняв дії Росії на кордоні з Україною з Грузією у 2008 році

Подробиці про зустріч міністрів

Кулеба та Залкаліані спілкувалися про безпекову ситуацію в регіоні, нарощування військової присутності Росії поблизу кордонів з Україною й на окупованих територіях.

Урядовці засудили численні порушення Росією міжнародного права. Мовиться, зокрема, про:

блокування Керченської протоки;

окупацію українських та грузинських територій;

бордеризацію у Грузії;

небажання Кремля підтвердити відданість режиму припинення вогню на Донбасі.

Залкаліані також звернув увагу на те, що дестабілізуючі дії Росії зараз подібні до тих, які передували російсько-грузинській війні у 2008 році.

Про що домовилися Кулеба та Залкаліані

Вони узгодили плани двосторонніх контактів на високому та найвищому рівнях. Залкаліані та президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відвідають Україну.

Це станеться вже найближчим часом. Крім цього, урядовці домовилися і про те, що український прем'єр-міністр Денис Шмигаль здійснить офіційний візит у Тбілісі.

Міністри обговорили й зміцнення безпеки у регіоні Чорного моря, зокрема – поглиблення взаємодії ВМС України та Грузії із чорноморськими державами-членами НАТО.

Вони домовилися про подальшу співпрацю та координацію дій задля наближення України і Грузії до вступу в ЄС і НАТО, зокрема отримання ПДЧ щодо членства в Альянсі.

"Членство України та Грузії в Європейському союзі та НАТО – лише питання часу" – наголосив очільник українського МЗС.

Залкаліані позитивно оцінив ініціативу України – Кримську платформу. Він запевнив, що його країна братиме активну участь в її діяльності.

Кулеба зазначив, що Україна розраховує на неупереджений судовий розгляд та якнайшвидше звільнення українців Володимира Дяченка і Юрія Хомича.

Довідка. Дяченка та Хомича затримали ще у листопаді 2020 року. Їх звинуватили у нібито незаконному перетині кордону Грузії. Захист наголошує, що це не так.