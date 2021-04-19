Загострення ситуації на окупованих Донбасі та у Криму нагадує те, що відбувалося у Грузії в 2008 році. Саме тоді Росія окупувала частину території цієї країни.

Таку думку висловив колишній грузинський президент Міхеїл Саакашвілі. Про це він говорив в ефірі одного з українських телеканалів.

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За словами політика, він відчуває дежавю, й мовиться не про 2014 рік в Україні. Адже те, що відбувається, набагато більше схоже на сценарій 2008 року щодо Грузії.

Тоді вже кілька років йшла війна, як зараз на Донбасі. Вже майже кожен день вбивають українського військового, в Грузії також це було кілька років,

– зазначив Саакашвілі.

Й додав, що згодом, на початку 2008 року там розпочалася дуже швидка ескалація. Навесні вона підійшла до піку, а в серпні сталася агресія.

Зверніть увагу! Про те, що Росія може готувати на Донбасі втілення сценарію 2008 року у Грузії, попереджали й в українському Міноборони.

Що саме схоже у діях окупантів

Політик назвав конкретні елементи, які нагадують йому цей сценарій. Зокрема – наявність військової пропаганди та воєнкорів на окупованих територіях.

"Вони розповідають різні сценарії, як і по Грузії розповідали, що ось-ось грузинський уряд нападе", – пояснив колишній президент Грузії.

Довідка. За інформацією ООС, окупанти переконують місцеве населення, що ЗСУ планують завдати удар. Цим лякають навіть дітей у школах.

За словами політика, тоді Захід обурювався і закликав грузинську владу "остудити гарячі голови" – саме так, як зараз закликає й українську.

– саме так, як зараз закликає й українську. Окупанти складають "списки евакуації в Донецьку і Луганську". Це ж саме держава-агресорка робила й у 2008 році на окупованих територіях Грузії, підкреслив він.

Що ще сказав Саакашвілі

Крім цього, колишній президент Грузії прокоментував й стягнення Росією військ до кордонів України. Їх недостатньо, аби здійснити великомасштабну агресію.

На кордонах з Грузією було 100 тисяч солдатів з гаком, практично всі боєздатні частини сухопутних військ Росії були сконцентровані,

– пояснив він.

"Біля кордонів України поки цього немає, але все може змінитися. У 2008 році вони привчали світ, себе і нас, що до чогось готуються", – підсумував він.

Що відбувалося у Грузії: коротко

Російсько-грузинська війна розпочалася навколо збройного протистояння в Південній Осетії у серпні 2008 року. Держава-агресорка направила туди так званих миротворців.

Після цього бойові дії поширилися на Абхазію і вже за кілька днів вийшли за межі цих регіонів. Російські війська масово бомбардували грузинські міста, порти та військові об'єкти.

Згодом Грузія та Росія погодилися на перемир'я та виведення військ, 12 серпня бої припинилися. А Росія визнала Південну Осетію й Абхазію "незалежними державами".

Згідно з досягнутими домовленостями, Росія мала вивести війська з грузинської території до 1 жовтня 2008 року. Однак, цього досі не зробили.