Обострение ситуации на оккупированных Донбассе и в Крыму напоминает то, что происходило в Грузии в 2008 году. Именно тогда Россия оккупировала часть территории этой страны.

Такое мнение высказал бывший грузинский президент Михаил Саакашвили. Об этом он говорил в эфире одного из украинских телеканалов.

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По словам политика, он чувствует дежавю, и речь идет не о 2014 годе в Украине. Ведь то, что происходит, гораздо больше похоже на сценарий 2008 года в отношении Грузии.

Тогда уже несколько лет шла война, как сейчас на Донбассе. Уже почти каждый день убивают украинского военного, в Грузии также это было несколько лет,

– отметил Саакашвили.

И добавил, что впоследствии, в начале 2008 года там началась очень быстрая эскалация. Весной она подошла к пику, а в августе произошла агрессия.

Обратите внимание! О том, что Россия может готовить на Донбассе воплощение сценария 2008 года в Грузии, предупреждали и в украинском Минобороны.

Что именно похоже в действиях оккупантов

Политик назвал конкретные элементы, которые напоминают ему этот сценарий. В частности – наличие военной пропаганды и военкоров на оккупированных территориях.

"Они рассказывают разные сценарии, как и по Грузии рассказывали, что вот-вот грузинское правительство нападет", – пояснил бывший президент Грузии.

Справка. По информации ООС, оккупанты убеждают местное население, что ВСУ планируют нанести удар. Этим пугают даже детей в школах.

По словам политика, тогда Запад возмущался и призывал грузинские власти "остудить горячие головы" – именно так, как сейчас призывает и украинские.

– именно так, как сейчас призывает и украинские. Оккупанты составляют "списки эвакуации в Донецке и Луганске". Это же самое государство-агрессор делало и в 2008 году на оккупированных территориях Грузии, подчеркнул он.

Что еще сказал Саакашвили

Кроме этого, бывший президент Грузии прокомментировал и взыскание Россией войск к границам Украины. Их недостаточно, чтобы осуществить крупномасштабную агрессию.

На границах с Грузией было 100 тысяч солдат с лишним, практически все боеспособные части сухопутных войск России были сконцентрированы,

– пояснил он.

"У границ Украины пока этого нет, но все может измениться. В 2008 году они приучали мир, себя и нас, что к чему-то готовятся", – подытожил он.

Что происходило в Грузии: коротко

Российско-грузинская война началась вокруг вооруженного противостояния в Южной Осетии в августе 2008 года. Государство-агрессор направило туда так называемых миротворцев.

После этого боевые действия распространились на Абхазию и уже через несколько дней вышли за пределы этих регионов. Российские войска массово бомбили грузинские города, порты и военные объекты.

Впоследствии Грузия и Россия согласились на перемирие и вывод войск, 12 августа бои прекратились. А Россия признала Южную Осетию и Абхазию "независимыми государствами".

Согласно достигнутым договоренностям, Россия должна была вывести войска с грузинской территории до 1 октября 2008 года. Однако, этого до сих пор не сделали.