В оккупированных городах школьников пугают "злыми украинцами, которые придут за ними", – военный
Детей, проживающих и обучающихся в оккупированных Россией городах, начали уже запугивать "злыми украинцами". В частности, в городе Ясиноватая Донецкой области это делают сами учителя.
Источник:телеграм-канал "Анатолий Штирлиц"
Такую информацию предоставил офицер Генштаба Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, который является администратором канала.
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"В оккупированной Ясиноватой детей в школах учат собирать "тревожный чемоданчик". Учителя рассказывают о злых украинцах, которые придут за ними, а потому дети должны быть настороже", – отметили в заметке.
Он отметил, что больше всего беспокоит то, что пропаганду ведут сами же учителя – те, которые еще 7 лет назад учили противоположному.
Приспособленцы и предатели. Потом скажут, что их заставили. Нет – вы сами выбрали свой путь. Путь прислуживания оккупантам и предательства. Точка,
– эмоционально высказался Штефан.
Российская пропаганда
- Российские оккупанты делают вид, будто ремонтируют бомбоубежища и медицинские учреждения на Донбассе. Но делают это только лишь на камеры, снимая фейковые репортажи.
- Также 14 апреля пропагандисты опубликовали видео, где якобы Вооруженные силы Украины обстреливают Донецк. Они начали распространять фейки, что якобы из-за действий украинских бойцов погиб мужчина.
- Ранее оккупанты распространяли фейк об "убитом украинцами 5-летнем мальчике".
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