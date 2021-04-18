Детей, проживающих и обучающихся в оккупированных Россией городах, начали уже запугивать "злыми украинцами". В частности, в городе Ясиноватая Донецкой области это делают сами учителя.

Такую информацию предоставил офицер Генштаба Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, который является администратором канала.

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"В оккупированной Ясиноватой детей в школах учат собирать "тревожный чемоданчик". Учителя рассказывают о злых украинцах, которые придут за ними, а потому дети должны быть настороже", – отметили в заметке.

Он отметил, что больше всего беспокоит то, что пропаганду ведут сами же учителя – те, которые еще 7 лет назад учили противоположному.

Приспособленцы и предатели. Потом скажут, что их заставили. Нет – вы сами выбрали свой путь. Путь прислуживания оккупантам и предательства. Точка,

– эмоционально высказался Штефан.

Российская пропаганда