Дітей, які проживають та навчаються в окупованих Росією містах, почали вже залякувати "злими українцями". Зокрема, у місті Ясинувата, що на Донеччині, це роблять самі вчителі.

Таку інформацію надав офіцер Генштабу Збройних сил України Анатолій Штефан, який є адміністратором каналу.

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"В окупованій Ясинуватій дітей в школах навчають збирати "тревожный чемоданчик". Вчителя розповідають про злих українців, які прийдуть за ними, а тому діти повинні бути насторожі", – зазначили у дописі.

Він зазначив, що найбільше хвилює те, що пропаганду ведуть самі ж вчителі – ті, які ще 7 років тому вчили протилежному.

Пристосуванці та зрадники. Потім скажуть, що їх змусили. Ні – ви самі обрали свій шлях. Шлях прислуговування окупантам та зради. Крапка,

– емоційно висловився Штефан.

Російська пропаганда