В окупованих містах школярів лякають "злими українцями, які прийдуть за ними", – військовий
Дітей, які проживають та навчаються в окупованих Росією містах, почали вже залякувати "злими українцями". Зокрема, у місті Ясинувата, що на Донеччині, це роблять самі вчителі.
Джерело:телеграм-канал "Анатолий Штирлиц"
Таку інформацію надав офіцер Генштабу Збройних сил України Анатолій Штефан, який є адміністратором каналу.
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"В окупованій Ясинуватій дітей в школах навчають збирати "тревожный чемоданчик". Вчителя розповідають про злих українців, які прийдуть за ними, а тому діти повинні бути насторожі", – зазначили у дописі.
Він зазначив, що найбільше хвилює те, що пропаганду ведуть самі ж вчителі – ті, які ще 7 років тому вчили протилежному.
Пристосуванці та зрадники. Потім скажуть, що їх змусили. Ні – ви самі обрали свій шлях. Шлях прислуговування окупантам та зради. Крапка,
– емоційно висловився Штефан.
Російська пропаганда
- Російські окупанти вдають, ніби ремонтують бомбосховища і медичні заклади на Донбасі. Однак роблять лише на камери, знімаючи фейкові репортажі.
- Також 14 квітня пропагандисти опублікували відео, де нібито Збройні сили України обстрілюють Донецьк. Вони почали поширювати фейки, що начебто через дії українських бійців загинув чоловік.
- Раніше окупанти розповсюджували фейк про "вбитого українцями 5-річного хлопчика"
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